中国发展低轨卫星群以抗衡马斯克的星链

中国正在加紧发展能与马斯克的“星链”抗衡的低轨卫星群网际网络。《华尔街日报》报道说，如今中国境内有几个新的发射场正在兴建，中国的卫星产业也在新的国有企业和民间企业加入下持续扩张。

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其中中国的天兵科技正试图研发单次发射就能部署最多60枚卫星的火箭，大约相当于马斯克的太空技术探索公司（SpaceX）局部可重复使用火箭“猎鹰9号”（Falcon 9）供应星链时的酬载。天兵科技4月已首度成功将一枚液态燃料火箭送上轨道，朝打造出可重复使用载具迈出重大一步。

专注于中国航天产业的香港顾问公司轨道门户咨询（Orbital Gateway Consulting）创办人库吉（Blaine Curcio）表示，中国2年内将发射火箭酬载量增加一倍是完全可能的。

卫星宽带网络在2020年4月成为中国国家优先事项，当时中国发改委将卫星网络纳入新型基础设施当中，属于北京推动关键科技自给自足的一环。同年稍晚，联合国（UN）旗下卫星部署注册机构国际电信联盟（International Telecommunication Union，ITU）便接到中国布建2个卫星群的申请，合计至少有7808枚卫星。

报道说：美国从发射首批卫星来建构星链，到目前轨道上共有约4000枚卫星，一共花了约4年时间。其中去年进行过30多批次卫星发射，今年至今也已发射了17次，包括本月19日用猎鹰9号火箭将22枚卫星送入轨道。

追踪全球太空飞行活动的天文物理学家麦道威（Jonathan McDowell）指出，中国去年一共发射了182枚卫星，不到同年美国发射部署卫星数量的1/10。

太空技术探索公司总裁萧特威尔（Gwynne Shotwell）本月稍早在马侃研究所（McCain Institute）主办的一场活动中表示：“中国也想打造星链。有个东西他们没有，就是可重复使用的火箭。我相信他们很快就能有。”

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