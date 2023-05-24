中国艺术家岳敏君作品在欧美飙升 在华遭批辱军

中国/辱军

法国电视Arté新近录制关于中国近代历史3集报道影片，第三集片尾集中报告中国现代艺术家，画家岳敏君作品深具思考与批判精神，在欧美扩大影响，身价也飙升。但同时，岳敏君则被中国网络自称是民众举报，被官方指控辱军辱革命领袖，并警告按中国现行法律或被威胁刑事追究。

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据美国之音报道称，一位中国知名艺术家日前遭到一些网民攻击，他被指控在画作中丑化中国军人与革命领袖。这是过去一周多以来中国民族主义者在网络上攻击文艺工作者“侮辱国家”的最新案例。

该报道称，过去几天里，绘画、雕塑艺术家岳敏君的作品突然成为了一些中国博主和网民批评的对象。5月18日，中国智库昆仑策研究所在其公众号上突然重新发布了一篇2021年的旧文，这篇文章指责岳敏君和一家广东的艺术馆进行了一场“有组织的辱军、反军、反共活动”。

在文章中，昆仑策特约评论员杨昭友贴出了几张岳敏君以军人和共产主义运动历史人物为主题的画作。作品中的每一个人物都有着一张荒诞夸张的笑脸，有些人物的头上还长着角。这些人物的原型包括普通士兵、警察、雷锋、以及毛泽东、斯大林、马克思等共产主义革命的领导人们。

根据昆仑策研究所的网站信息，该智库是“是由部分军地老同志、专家学者和企业家发起成立的综合性战略研究和咨询服务机构”。与其合作的专家包括评论家司马南、国际问题学者张维为等。在昆仑策研究所上周末转发这篇旧文后，中国社交媒体上的一些博主在过去这个周末帮助推广了这一指控。

1962年出生的岳敏君是中国玩世现实主义(cynical realism)艺术家。他的许多作品中的代表性笑脸是基于他自己的相貌。在2012年接受《纽约时报》的采访时，他表示：“它不是传统意义上的自画像，更像是一个电影明星在扮演不同的角色。”

2007年，他的作品《处决》以293万欧元（约4400万人民币）的价格在伦敦苏富比(Sotheby's)拍卖会上成交。同年，他被《时代》杂志评为年度重要人物之一(People Who Mattered)。在这幅画作中，一列做着举枪动作的人物站在另一列只穿内裤的人物的对面，似乎要枪决他们。远处是一面中国古代的红墙。画作中的每一个人都有着一张一模一样的笑脸。

2009年，岳敏君曾就这部作品对《中国证券报》说：“我有一个疑问，为什么人类在解决自身问题的时候都要采取一种暴力的方式。所以我画的人都在笑，哪怕面对枪都是笑的，而刽子手手中也没有真正意义的枪，这些都是为了思考这些问题。”

据美国之音说，就在一周多以前，中国脱口秀演员李昊石才因一个笑话被指责“辱军”。他本人已经受到了警方调查。他的公司也被处以重罚。上周，马来西亚脱口秀演员黄瑾瑜（Nigel Ng）的中国社媒账号遭到禁言，此前他发布了一段用笑话调侃中国当局的视频。

并不是所有网民都对岳敏君的作品感到愤怒。不少网民认为对他的批评过于牵强，并指出岳敏君的画风一贯如此。

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