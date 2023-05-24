中国驻美大使谢锋履新：寻求加强合作但承认挑战严峻

美中关系展望

中国新任驻美大使谢锋周二（5月23日）抵达美国履新。他表示，将寻求加强中美合作，但双边关系面临严峻挑战。谢锋就任中国驻美大使后，美中两国关系是否起死回生？则尚待观察。

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据路透社报道，谢锋在23日抵达纽约肯尼迪国际机场后告诉记者：“我来这里是为了维护中国的利益。这是我的神圣职责。"

谢锋还说：“我也是中国人民的使者，所以我来这里是为了加强中美交流与合作。” 但他同时也承认，美中两国关系面临“严重的困难和挑战”。

59 岁的谢锋此前担任中国外交部副部长，负责监督对美政策。

同一天，美国国务院发言人马修·米勒则在例行记者会上说，美方对谢锋的到来表示欢迎。他说：“我们期待与候任大使及其团队合作。正如我们在多个场合所说，我们仍然致力于与中华人民共和国保持沟通渠道，以负责任地管理竞争。”

谢锋的前任秦刚去年底被提升为外交部长后，驻美大使一职位一直空缺。美联社分析认为，谢锋的到来可能有助于北京避免被批评无视拜登政府增加接触的呼吁。

据了解，谢锋是一名资深外交官，在管理中美关系方面具有丰富经验，在安排习近平与拜登去年11月在巴厘岛会谈，他就发挥了关键作用。知情人士称，他于当地时间周二中午左右从上海启程前往美国。眼下北京与华盛顿的关系充满不确定性，双方往往发出彼此矛盾的信息。

秦刚本月曾告诉美国驻华大使伯恩斯，稳定关系至关重要。美中关系在中国间谍气球事件后持续恶化。拜登曾表示希望与中国领导人习近平会谈，但迄今未能达标。

外界注意到，上周日，拜登还出人意料地发表了乐观言论，称他预期美中关系“很快”就会解冻。他的这一表态是在七国集团发表公报后做出的；该公报呼吁成员国制衡中国的“恶意行为”，包括非法技术转让和经济胁迫。

周一，中国外交部发言人毛宁并没有正面回应拜登，且质疑美方在“不择手段打压遏制中国”的情况下努力改善与中方沟通的“诚意和意义”。

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