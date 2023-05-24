习近平承诺有力支持俄罗斯"核心利益"

俄罗斯/中国

中国国家主席习近平今天向正在北京访问的俄罗斯总理承诺坚定支持俄罗斯核心利益，并呼吁加强与俄罗斯的经济合作。

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据法新社今天报道称，作为前冷战时期的敌对国家，中国和俄罗斯在过去十年中却一直在加强外交和贸易合作关系，这一趋势在俄罗斯入侵乌克兰后加快了。

北京声称在乌克兰战争冲突中保持中立，呼吁尊重国家主权，但从未公开谴责俄罗斯总统普京自2022年2月以来主导的军事侵略行动。

俄罗斯总理是俄罗斯入侵乌克兰行动开始以来访问中国的最高级别的俄罗斯官员。他于周一抵达中国，并于周三在北京会见了他的同僚李强和中国国家主席习近平。

该报道引据中国新华社消息，习近平表示，"中国愿意在涉及共同根本利益的问题上继续与俄罗斯进行强有力的相互支持。"

法新社说，这种模糊的表述是北京在与外国领导人的双边会晤中经常使用的，而且往往指的是中国方面的台湾问题。据中国新华社称，习近平还呼吁 "加强在联合国、上海合作组织、金砖组织和20国集团等多边论坛的协调"。

习近平说，中国和俄罗斯应该"把各个领域的合作提高到更高水平"，并呼吁"加强经济、贸易和投资合作水平"。

周三早些时候，俄总理在北京具有纪念意义的人民大会堂与他的中国同行李强会面时，称赞双边关系 "达到了前所未有的水平"。他说：它们的特点是相互尊重对方的利益，希望共同应对挑战，这些挑战与国际舞台上的动荡加剧和来自西方集体的非法制裁的压力有关。

中国是俄罗斯最大的贸易伙伴，据中国海关统计，2022年的贸易额将达到1900亿美元（1760亿欧元）。

据李强指出，今年前四个月的贸易额已经达到700亿美元（640亿欧元），年增幅超过40%。据李强说，中国与俄罗斯"两国之间的投资规模继续增长。重大战略项目也在稳步推进。"

陪同俄总理访华的是一些俄罗斯高级官员，包括负责能源的副总理亚历山大-诺瓦克。

中国去年成为俄罗斯最大的能源客户，因侵略乌克兰战争而受到西方制裁的莫斯科因此避免看到俄天然气出口崩溃。

据俄罗斯新闻社报道，亚历山大-诺瓦克说，俄罗斯对中国的能源供应在2023年将增加40%。

分析人士说，鉴于中国的经济和外交实力，它现在在与俄罗斯的关系中占了上风，随着莫斯科在国际上的孤立加剧，这种不平衡正在加剧。中俄两国领导人 "因为共同的不满和关切而走得更近"，据美国智囊团布鲁金斯学会的研究员Ryan Hass告诉法新社，"他们被西方在当前国际体系中的主导力所激怒，并感到受威胁，觉得在关系到他们利益的问题上，他们的国家应该得到更多尊重。"

2月，中国政府发布了一份文件，呼吁 "政治解决 "俄乌冲突，尊重所有国家的领土完整包括乌克兰。在3月的莫斯科峰会上，习近平邀请他的同行普京访问北京。

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