俄总理高调抵北京 红地毯后见李强与习近平

中国/俄罗斯/乌克兰战争/俄总理访华

继上海之后，俄罗斯总理米休斯廷于5月24日星期三抵达北京，他将会见中国总理李强和中国国家主席习近平。俄罗斯官方称俄总理访华目的是加强贸易关系，让与中国双边贸易额今年就突破2000亿美元大关。

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俄罗斯总理在中国称促进贸易。据本台驻北京的记者Stéphane Lagarde报道称，俄罗斯媒体对俄总理访问中国大肆做文章，甚至谈到了 "俄罗斯政府搬到海外开会"。这里的中国媒体则显示暂时的比较谨慎。而你必须去《环球时报》的网站--英文版的《环球时报》，才能找到关于俄罗斯代表团星期二访问上海的较多报道。

官方为这一百多名俄罗斯访华官员包了一架专机，几位俄罗斯部长也在此行，包括负责能源的部长亚历山大-诺瓦克，他宣布今年向中国交付的油气和天然气将增加40%。

这次访问可能会加快西伯利亚动力2号管道的建设，该管道一旦完成，将通过蒙古向中国供应500亿立方米的天然气。据法新社称，要知道，中国去年就成为俄罗斯能源领域的第一大客户。

在因侵略乌克兰战争而遭到西方制裁下，俄罗斯希望避免看到该国天然气出口崩溃。据俄罗斯政府负责人米哈伊尔-米休斯廷说，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平设定的目标是在2023年达到2000亿美元的贸易额，而去年是1900亿美元。

这个数字的背后是非常具体的事情，比如中国手机和汽车在俄罗斯的销售，自从俄罗斯军队侵略乌克兰和西方投资者从俄罗斯市场上撤离后，中国的销售得到提升。俄罗斯向中国运送的粮食也有所增加。

据中国外交部重复说，这只是 "正常的经济和商业合作"，但这次访问是经济和政治方面的。然而，观察家们注意到，在上海举行的中俄论坛是在日本七国集团会议的第二天举行的。而米修斯丁与中国总理李强以及与习近平会晤，无疑将是重申中俄战略伙伴关系的力量的机会。

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