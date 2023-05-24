俄总理: 俄中定能达到普京与习近平设下的2023年目标

中俄

俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京周二声称，由于在乌克兰的“军事行动”，俄罗斯受到了前所未有的制裁压力，但俄罗斯“不仅坚持下来了，还继续发展着”，相信2023年定能完成由两国元首定下的目标。

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01:57 米舒斯京，摄于2023年5月23日 © AP

米舒斯京在出席上海中俄商业论坛全体会议时，表示：“去年，俄罗斯被覆盖面前所未有的制裁所击中，压力巨大。这些制裁的目标是摧毁我们的经济，摧毁我们的国家货币，给我们带来毁灭性的通货膨胀，还有就是打击普通民众日常生活的水平。然而做梦都想让我们不好过的那些人，他们做的那些梦一个都没有实现：我们不仅坚持下来了，还不断地发展着”。

“两年以来，俄中双边贸易额增长了大概有三分之一。2022年，我们创造了新的记录，（双边贸易额）达到了大约1900亿美元。我相信，今年我们一定可以达到我们两国元首设下的目标，由弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京和习近平所设下的目标，使我们两国的双边贸易额达到2000亿美元”。

“去年，我们达到了一项历史新高，粮食收成1.57亿吨。这大大超过了甚至说是苏联的成就。现如今俄罗斯以下几个领域在满足国内需求以外属于过剩的状况，这几个领域分别是谷物，糖，植物油，肉，还有鱼”。

“如果说2021年只有约四分之一的结算是以我们的本国货币进行的，那么到了去年，几乎有三分之二的结算是以我们两国的本国货币进行的。我们将继续增强双边金融合作的独立性，从而加强我们的经济主权”。

“其他有前途的俄中合作领域还有造船业，机床工业，民用无人机生产系统，以及农工综合产业等”。

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