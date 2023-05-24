台湾：国民党选战定调战争与和平 民进党呼吁勿贩卖战争恐惧 国民党反骂民进党是战争贩子与共犯

台湾/国民党

就国民党主席朱立伦主张，明年是“和平对抗战争”的选举，总统蔡英文在日前的520演说上喊话，“勿为了选举的利益而贩卖战争恐惧” 。国民党今（24日）召开记者会抨击，称民进党一直以来都贩卖战争的恐惧，把战争当成是“选举兴奋剂”，蔡英文就是战争贩子、整个民进党就是战争贩子的共犯结构。

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台湾国民党今天召开记者会，抨击民进党才是为了选举贩卖战争恐惧的始作俑者。据新头壳今天报道称，国民党革实院副院长何志勇表示，日前蔡英文在520执政7周年的谈话，批评国民党贩卖战争恐惧，老实说，他们非常意外。蔡英文上任以来，自称“辣台妹”，大力放送“芒果干（亡国感）”，又是教召延长、又是兵役延长回一年，不时提醒台湾人民，战争近在眼前，要台湾团结“抗中保台”的都是民进党，如果国民党在民进党眼中是贩卖战争恐惧，那民进党政府是贩卖战争的始作俑者，却又不准百姓恐惧。

国民党台北市议员李彦秀接着说，最没资格说贩卖战争的就是蔡英文、就是民进党。去年通过兵役延长时，蔡英文引述邱吉尔名言“在战争与屈辱之间选择屈辱，屈辱过后还是要战争” ，蔡用这样的“战争必然论”恐吓民众，来合理化兵役延长一年，这就是贩卖战争的恐惧，事实上，蔡英文就是战争贩子、整个民进党就是战争贩子的共犯结构。

该报引述国民党立委李德维称，明年2024的中央大选，就是“战争与和平”的选举，国民党追求两岸和平，而民进党无限制地扩张战争必然论与相关战争准备，反而导致台湾人的不安，因此国民党再次重申，希望民进党不要思考如何来做战争的竞争，也不要做战争的竞争，而是要做和平的竞争。

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