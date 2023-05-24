斯海军称从中国沉海渔船发现14具遇难者遗体

中国/渔船海难

斯里兰卡海军今天报告在一艘5月16日于印度洋沉没的中国渔船上找到了14具尸体。该船报告事故时载有39人。

广告 继续浏览后续

吕鹏远渔028号船在澳大利亚广阔的搜救区域内倾覆，该区域位于西澳大利亚州首府珀斯以西5000公里处，船上据报有17名中国人、17名印度尼西亚人和5名菲律宾人。

斯里兰卡海军说，海军潜水员找到了12具尸体。斯里兰卡海军周二曾报告又找到了两具尸体。

斯里兰卡海军说："由于尸体腐烂以及在受污染的水域中使用有限的保护设备所造成的潜在健康风险，已经确定打捞这些尸体将是非常危险的。

斯里兰卡海军公布了翻船的红色船体和从水中尸体的照片。

据称吕鹏远宇028号船上12具尸体的位置已经确定完毕，并将文件移交给了中国当局。

根据中国交通部周二公布的初步调查，救援人员已经搜索了约64,000平方公里的区域，没有发现任何幸存者的迹象。

周一，中国国家媒体报道，中国和斯里兰卡派出的救援队已经找到了七具尸体。

澳大利亚已也派出三架飞机和四艘船，帮助国际救援工作。

困难的天气条件阻碍了救援工作。上周，法比安旋风以7米高的海浪和每小时120公里的风速袭击了该地区，这艘渔船的求救信号首次被发现。

北太平洋渔业委员会说，这艘船属于蓬莱京鲁渔业公司，是中国主要的国有渔业公司之一，获准捕捞飞鱿鱼和太平洋沙丁鱼。

根据该船的交通监测网站，它于5月5日离开南非开普敦前往韩国釜山，该网站最后一次发现它是在5月10日在印度洋的法国领土留尼汪岛的东南。蓬莱京鲁渔属下的中国渔船还在国际水域，包括印度洋和拉丁美洲水域捕捞鱿鱼和金枪鱼。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅