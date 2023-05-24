方济各今对中国天主教兄弟姐妹表示支持

梵蒂冈/中国/天主教

教皇方济各24日表达了对中国天主教徒的支持。方济各称，在中国天主教徒处境紧张的情况下，他对那些受苦的人、牧师和信众做特别的思考与祈祷。

广告 继续浏览后续

教皇方济各周三说："我想对我们中国教会的兄弟姐妹表达支持。"他说，“我想表达我对我们在中国的兄弟姐妹的支持，并分享他们的喜悦和希望。” 方济各还说：“我向所有受苦的人、牧师和信徒献上一份特别的心意，以便他们能在普世天主教会的共融和团结中找到安慰和鼓励。”

法新社说，去年10月，梵蒂冈和中国共产党政权在紧张的情况下，将2018年签署的关于中国主教任命这一棘手问题的历史性协议再延长两年。但在11月底，梵蒂冈在中国对一个教区任命了一位主教，该主教并未被罗马教廷承认事件，表示 "惊讶 "和 "遗憾"。梵蒂冈认为这违反了2018年的协议，该协议在2020年首次续签。

梵蒂冈与中国的协议内容尚未公开。梵蒂冈称签协的目的是将分裂于官方和地下教会的中国天主教徒团结起来，同时让教皇在任命主教方面拥有最终决定权。

四年来，该协议引起了教会内部的批评，一些人认为这是让北京对中国约1000万地下天主教徒接管，地下教会教堂被摧毁，宗教耶稣诞生景饰被封闭。外界指责中国限制宗教自由。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅