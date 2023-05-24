日本称不会加入北约 中国批设办事处亚太也不欢迎

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日本首相岸田文雄24日表示，日本没有成为北约成员国的计划，但承认北约计划在日本开设联络处。在日本承认北约设办事处计划后，中国外交部发言人毛宁今天迅速在新闻发布会上称，亚太地区不欢迎北约在日本开设联络处的计划。

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日本首相岸田文雄今天称，日本不会加入北约，但了解北约设联络处计划。 日本首相岸田发表评论之前，日本驻美国大使本月早些时候表示，以美国为首的军事协议集团正计划在东京设立北约办事处，这是北约在亚洲第一个办事处，以促进该地区的磋商。

岸田在周三的议会会议上说，“我不知道北约就设立该办公室做出了任何决定”。并补充说日本不打算以成员国或半成员国的身份加入北约。

作为回应，中国外交部发言人毛宁当天称日本的举动在亚太地区“不受欢迎的”，并称鉴于日本“侵略历史”，东京应该“在军事安全问题上格外谨慎”。

据路透社说，日本周末在广岛主办了世界工业七国集团峰会，富裕民主国家的领导人在会上同意“去风险，而不与中国的经济脱钩，并重申了台湾海峡和平与稳定的重要性。

共同社今天晚些时候援引日本政府官员的话说，岸田正在安排参加定于 7 月在立陶宛举行的北约峰会。

中国今天批北约在日本设立办事处的计划在亚太地区不受欢迎。中国外交部发言人毛宁说：“我们想说，亚太不欢迎集团对抗，不欢迎军事对抗。”

消息没有提供毛宁所称亚太地区不欢迎的国家都有哪一些以及细节。

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