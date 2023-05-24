李辉抵达莫斯科之际 中俄不顾西方反对而签经济大单

中国/俄罗斯

俄罗斯总理24日在北京之行期间与中国签署一系列协议，将双边合作关系定调为前所未有的高水平。随着乌克兰战争陷入泥淖，西方国家不赞成中俄两国加紧合作关系。中国斡旋乌克兰战争特使李辉按计划本星期五抵达俄罗斯。

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就中俄不顾西方反对签署经济协定，路透社报道称，俄总理米舒斯京是自 2022 年 2 月莫斯科向乌克兰派遣数千名侵略战争士兵以来访问北京的最高级别的俄罗斯官员，他与中国总理李强举行了会谈，并按原定应会见中国国家主席习近平。

随着乌克兰战争进入第二年，俄罗斯越来越感受到西方制裁的压力，莫斯科依赖北京的支持，远远超过中国对俄罗斯的支持，俄罗斯竭力满足中国对石油和天然气的需求。

来自西方的压力没有缓和的迹象，七国集团周末的声明在包括乌克兰在内的众多问题上将两国单独挑出来加以强调警告。

俄罗斯总理对中国总理李强说，“今天，俄罗斯和中国的关系处于前所未有的高水平，”米舒斯京还说，“正如我们的中国朋友所说，团结可以移山。”

中国与俄罗斯签署的谅解备忘录包括深化贸易服务投资合作协定、农产品对华出口协定和体育合作协定。

据国际文传电讯社报道，今年俄罗斯对中国的能源出口预计将增长 40%，两国正在讨论向俄罗斯供应技术设备。

路透社说，习近平在 2022 年俄罗斯袭击乌克兰之前承诺与俄罗斯建立“无上限”的伙伴关系，并与“亲爱的朋友”总统普京举行了会谈，莫斯科称侵略乌克兰为“特殊军事行动”。

北京拒绝西方将中国与莫斯科的伙伴关系与乌克兰战争联系起来的企图，坚称他们的关系不违反国际准则，中国有权与它选择的人合作，他们的合作不针对任何第三国。

李强今天对米舒斯京说：“中方愿同俄方一道，落实两国共同合作，推动各领域务实合作再上层楼。”

俄罗斯安全委员会秘书尼古拉·帕特鲁舍夫 (Nikolai Patrushev) 周一与中共中央政治局委员陈文清举行会谈时表示，深化与中国的关系是莫斯科的战略方针。

北京没有公开谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。但自 2 月以来，习近平推动了一项和平计划，该计划遭到了西方的怀疑，并受到基辅的谨慎欢迎。

上周，中国欧亚事务特别代表李辉访问了乌克兰，并在欧洲之行中会见了乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskiy)，北京称这是推动和平谈判和政治解决危机的努力。李辉定于周五访问俄罗斯。

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