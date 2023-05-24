福州科技公司老板被AI骗走430万元

科技欺诈

中国 – 中国一位科技公司老板，竟然在10分钟内被人利用人工智能（AI）骗走人民币数百万元。相关案例在中国大陆互联网上曝光后，“AI诈骗”的话题迅速冲上了热搜榜首位。

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近日，福州市某科技公司法人代表郭先生遭骗子利用人口智能技术骗走430万元的案例，被包头警方在网络上披露出来，引起了中国网民对AI诈骗的热烈讨论。5月22日，“AI诈骗正在全国爆发”的话题，冲上了中国大陆互联网社交平台的热搜第一。

据中国媒体“每日经济新闻”网22日报道， 今年4月20日11时40分许，福州市某科技公司法人代表郭先生的好友突然通过微信视像联系到他。两人简单寒暄几句后，好友告诉郭先生，自己的一个朋友在外地投标，需要公对公帐户过帐430万元的保证金，想要借用郭先生公司的帐户走一下帐。

因为是影片聊天，出于对友好的信任，郭先生把公司的银行卡号告诉了对方，在对方声称已经把钱打到郭先生的帐户上后，也没有立即再核实一下钱是否到帐，就于11时49分先后分两笔把430万元给对方打了过去。钱款转帐完成后，郭先生给好友的微信发了一条短讯，告诉他事情已经办妥。不料，好友竟回发了一个问号。

郭先生随即拨打好友电话核实，结果对方坚称没有这回事，郭先生这才意识到自己可能遇到使用了智能AI换脸技术的“高端”骗局，并立即报了警。事后回忆起当时的情形，郭先生说：“我在影片中也确认了面孔和声音，所以才放松了戒备。”

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