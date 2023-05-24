美众院“中国委员会”就台湾与维族人问题通过两份行动报告

美国会众议院新成立的美国与中国共产党战略竞争特设委员会周三(5月24日) 首次通过口头表决批准了两份报告。由共和党议员领导的该委员会建议：反击北京对维族等少数民族的政策，并寻求遏阻中国与台湾发生冲突，该委员会希望其中的一些建议能在今年成为法律。

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美国之音报道：共和党人在1月份掌控众议院时组建了该委员会，以聚焦相关政策并说服美国人应该关心与中国的竞争。但这个跨党派委员会并不起草立法，而是提出政策建议。目前，在党派分歧严重的美国国会，对北京采取强硬政策是少有的两党共识之一。

美国一直批评：中国正在对新疆地区的维吾尔人和其他少数民族持续实施种族灭绝。国际人权组织指责北京犯下包括强迫劳动在内的侵权行为，并将100万或更多维吾尔人送入新疆的拘留营。维吾尔族以穆斯林为主。

中国坚决否认虐待维吾尔人，并表示它建立了这些“职业技能教育培训中心”，宗旨是遏制恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义。

众议院该委员会有关维吾尔人报告的建议中包括：对被认为参与种族灭绝的中国科技公司实施制裁，并加强对禁止进口使用维吾尔强迫劳动制造的商品的现行法律的执行。

该委员会主席、共和党众议员麦克·加拉格尔(Mike Gallagher)说：“让我们发出一个跨党派的信息，即国会将反对种族灭绝，这是所有罪行中最严重的罪行。”

在该特设委员会发布报告之际，正值国会开始起草年度《国防授权法》(NDAA)，这是一项制定国防部政策的全面法案。

报告中一些关于台湾的政策建议，包括清理积压的武器交付，可能会被添加到《国防授权法》中，国会在过去六十年中每年都通过了该法案。

该委员会的最高级别民主党成员拉贾·克里希纳莫提(Raja Krishnamoorthi)说：“台湾人民理应过上和平的生活，免受威胁和恐吓。”

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