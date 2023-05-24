评论指香港特首一招治港: 「锤子定律」

香港/政治

长者二元乘车优惠有否滥用？取消器官捐赠登记涉违规？旅行团访港要「立食『两餸饭』」等问题，警队出身的香港特首李家超都倾向以警队调查或介入，《信报》专栏作家高天佑以倾向以同一招拆解问题的工具惯性 -「锤子定律」来解释特首倚重警队的现象。另一新闻节目主持人李锦洪则期望，特首的工具箱应该有更多工具，如若以锤揼一根刺，只会令伤口更伤。

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特首李家超昨(23日)早表示，已要求警方调查被指不寻常的取消器官捐赠登记申请是否涉及违规(见本台报道)，引发舆论，至少三份分别针对基层丶知识分子和财经界的主流报章社论均发文批评，指警方调查无助释除市民疑虑，鼓励捐赠器官宜软不宜硬。

而立论倾向建制的高天佑，更在其《新闻点评》专栏中以此为例指出，「CID(警队中的刑事侦缉处的英文简称)出身的现任特首李家超，很倚重警队3万多名手足处理特区大小事务，涵盖体育丶衞生丶旅游等等」，就像哲学家Abraham Kaplan的「锤子定律」：「你拿着一个锤子，看见什麽都像钉子」，人们亦有工具惯性，面对任何问题都倾向以同一招拆解。

他接着举例说明，包括要求警方调查市民取消捐赠器官丶「严打『长者滥用乘车优惠』」丶「『游客食两餸饭』都要西九(龙总区)指挥官陶辉亲自督师」。资料显示，陶辉在2019年反修例运动期间多次处理示威活动的高级警司，记者当日目睹他带队维持旅客的吃饭排队秩序问题，亦颇感诧异，但不知他是否受李家超指示而来，因为特首公开说法是要解决问题，包括旅行团吃饭时间要有半小时，15分锺太短等，只是这一要求导致旅行团在酒楼外排长龙等吃饭的问题，接着便看见陶辉重兵在场维持秩序。

高天佑更打趣地说，「毕竟香港『由乱到治』，仍潜藏若干『软对抗』；长者搭车看似很湿碎，可能讲多几句又关国安事。」

网台新闻节目主持人李锦洪今早亦借此文指出，想到有问题便用锤「揼落去」(即「敲下去」)，是粗暴的手法，认为解决问题要从根源入手，而不是以为令提出问题的人消失便可令问题消失。他又说，一个政府的领袖无论多出色，都会有局限，故其工具箱必须要多元化，放诸领袖，即他的重要官员和顾问均须多元化，具备各方面人才，软硬兼施，才可应对香港这个多元化社会，若只是一把锤治港，可能明明只是刺，也以对付钉子般揼下去，那只会令伤口更伤。

他更指出，李家超作为一地之首，应该处理诸如大搞基建所需的集资问题，而不是「日理万机」，连长者二元乘车优惠也要打击。翻查资料，检讨长者乘车优惠之声渐起，是因为港府坚持同时发展耗资逾5800亿港元的交椅洲人工岛和成本料逾万亿的北部都会区计划，触发储备可能用磬之叹。但有研究显示，削减乘车优惠这敬老福利，只能节省20亿港元。

相反，被特首用以「处理特区大小事务」的警队，拨款则持续增加。根据本年度财政预算案，政府总体开支较上年度预算有所减少，但警务处的拨款预算则增至 268.41 亿港元，较上一个财政年度增加 6.1%；有关拨款额不单是七个纪律部队之冠，更占去所有纪律部队预算总额555.04亿的48%。

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