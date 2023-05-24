中国/习近平

华日今天撰文试图纵观历史来看解习近平接班人之谜。并称，在年近70岁之际，中国领导人习近平清除了所有潜在竞争对手，也没有公布接班人，这种情况可能危及中国的稳定，同时动摇全球秩序的根基。

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华尔街日报署名Chun Han Wong报道称，清朝的秘密建储制度是1722年登基的雍正皇帝的发明。他深感于其父康熙皇帝在世时发生的夺嫡之争的惨剧，决定在生前选定储君后秘而不宣，死后再由大臣们将两份写有皇位继承人的遗诏对照验看，其中一份遗诏藏在正大光明匾后面，另一份由皇帝随身收藏。雍正认为，秘密建储可以减少诸皇子夺嫡的风险，不至于让皇帝在位时大权旁落，也避免了储君向皇帝争权。

三百年后的今天，毛泽东之后中国权力最大的领导人习近平也似乎乐于此道。去年开启第三个总书记任期的习近平可以自由选择他的接班人和接班时间，但却迟迟不愿亮出底牌。他打破了前几任中国领导人建立的为期十年的执政周期，并在党内遍植亲信，这些亲信论年龄，论资历，均不足以挑起接班人的大梁。

对今年6月即将年满70岁的习近平来说，这是他有意布下的一个迷阵。在接班人计划不明朗的状况下，党内精英需要小心翼翼，帮助习近平维持掌控，并为他争取时间来评估潜在的接班人。但保持悬念过久可能适得其反，会疏远门生并激怒敌人，进而削弱领导者的地位，甚至播下政变的种子。在毛泽东时代，习近平的家族曾经历过变幻无常的党内斗争，他非常了解这种风险。习近平也清楚，鉴于中国是世界上人口最多的国家之一，并且是全球第二大经济体，还拥有最强大的军队之一，如果21世纪的中国发生继任危机，将在国内和全球引起震动。

表面上看来，习近平虽然实现了稳定的治理，但稳定不同于韧性。正如1991年苏联解体所表明的那样，一个看似坚固的政府可能脆弱得惊人；西方很多人当时都没预见到苏联的解体。习近平曾对官员表示，中共是世界上最大的政党，没有人能打败中共，除了该党自己。但在推动中国跻身超级大国之列的过程中，习近平以自身为中心重塑中共的做法，可能已让他成为这一进程中最薄弱的一环。

据该报道称，威权体制的领导人还要提防在被动丧失权力的情况下将会面临的严重后果。即使是自主退位的专制者，除了能够保持对继任者的影响力之外，自身安全也没有什么保障。在2010年的一项研究中，政治学家亚历山大·德布斯(Alexandre Debs)和H.E.戈曼斯(H.E. Goemans)回顾了从20世纪10年代末到本世纪头十年初执政过的全球1,800多名政治领导人的命运，对这些领导人按政权类型进行了分类。这些研究发现，在其中的1,059名专制者中，约有41%的人在卸任后一年内遭受流放、监禁或死亡，而在763名民主体制下的领导人中，这一比例仅为7%。政治学家王裕华对中国49个朝代282位皇帝的研究发现，相较于没有指定接班人的君主而言，指定接班人的君主被废黜的可能性要小得多。

自1949年中共胜利以来，中国已经历数次权力交接的戏剧性事件。在毛泽东反复无常的统治期间，一名潜在继任者被清洗，并在遭酷刑后死亡，而另一位潜在继任者死于飞机失事，事后他被指策划篡权失败后试图逃离时遇难。正如毛泽东在自己73岁生日时对身边的人所言，会背叛无产阶级文化大革命的敌人就在党内深处，因为“堡垒最容易从内部攻破”。

到了习近平时期，形势变了。自2012年担任中共总书记以来，习近平的个人影响力达到了自毛泽东之后从未有过的程度。他宣称自己是中共的“核心”领导人、最伟大的在世思想家，确保自己能够终生保持中国最高政治领袖的地位，直至去世，用党内人士的说法就是“去见马克思”。对于基本上是仪式性的国家主席一职，他取消了任期限制，推翻了经过几位前任强化的退休模式，抹杀了后毛泽东时代最重要的政治改革。

中共在纸面上禁止领导干部终身任职。党章规定，党的各级领导干部，“职务都不是终身的，都可以变动或解除”。而且根据相关规定，党政领导干部在同一职务上只能担任两届（10年），而担任同一层级领导职务最多15年。但在2022年，中共官员一致支持习近平获得第三个中共总书记任期，令这些规定看起来形同虚设。

谁可能接替习近平？很多人都在关注1960年代出生的高级官员，这些官员比习近平这些1950年代出生的官员年轻10岁左右。在被称为习近平的“60后”亲信中，部分已经担任了高级职务，包括中国四位副总理中的三位，以及北京、上海、天津和重庆这四个直辖市的党委书记。但习近平也可能在便于延长自己的统治的过程中，选择跳过这些60后官员，从更年轻的官员中发掘潜在接班人。

如果习近平突然离任，无论因为去世、生病，还是辞职，都没有可以遵循的明确程序，也几乎没有先例。从理论上讲，如果发生这种情况，中共中央委员会将开会选出新的总书记和军委主席，而国家副主席将担任国家主席。在实际操作中，如果没有一个得到党内精英广泛支持的指定继任者，在习近平突然离任的情况下遴选继任者的过程可能会充满政治纷争。在毛泽东晚年健康和机能日渐衰退的情况下，为了赢得毛泽东的青睐，成为选定接班人，一些官员使出了尔虞我诈的手段。

该报文章引述历史学家唐志学(Joseph Torigian)表示，马列主义政权中的精英斗争就像一场“按照诡异规则进行的械斗”。他写了一本分析斯大林和毛泽东去世后苏联和中国夺权之争的书。这些夺权争斗颠覆了苏联和中国的政坛，获胜者摒弃了独裁主义，同时构建了新的权力结构，希望这种新结构不会屈从于一人统治。斯大林和毛泽东都很强大，但都无法确保自己的统治体系可以在身后延续。专制者的遗产面临的最大威胁，很可能就是他自己。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BA%B5%E8%A7%82%E5%8E%86%E5%8F%B2%E7%9C%8B%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E6%8E%A5%E7%8F%AD%E4%BA%BA%E4%B9%8B%E8%B0%9C-387c8fd2

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