韩国外长官朴振表示，准备尽快促成与中国外长秦刚会面

外交

韩国外交部长官朴振24日在国会外交统一委员会全体会议上表示，准备尽快与中国外交部长秦刚协商并促成会面。朴振在会上被问道“韩中外长今年1月通电话之后就很少有交流”的后作上述表述。被问及是否有意赴华会晤秦刚时，他回答说，按顺序来看，该轮到中国外交部长访韩。朴振去年8月曾在中国青岛与时任中国外长王毅举行会谈。

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韩联社报道，近期以来，韩国政府与美国、日本举行了多次高层级交流，但韩中两国之间的高级别线下交流活动并不活跃。自韩国总统尹锡悦和中国国家主席习近平于去年11月借二十国集团（G20）峰会之机会晤之后沉寂至今。

在国会外交统一委员会全体会议上，对于“韩美日合作给韩国对华经济活动带来严重负面影响”的指责，朴振说，韩美日合作有利于国安高新技术，并不排除特定国家，韩国政府没有对华采取敌对政策。他还表示，逐步降低对华依存度拓宽出口渠道有助于韩国经济。

就韩中国家安保首长之间缺乏沟通的指责，朴振表示，预计韩国国家安全保障会议（NSC）和中国国家安全委员会之间的沟通渠道，以及韩方与中共中央政治局委员的沟通渠道有望启动。两国国安首长会谈自时任国家安保室室长徐薰2021年12月在天津会晤中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪之后停摆至今。

韩联社说，就韩国门户网站NAVER目前在中国无法打开一事，朴振表示，正在确认相关情况，并将与中方保持紧密沟通致力解决问题，以免影响到韩国民众的在华生产生活。

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