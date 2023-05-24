须申请签证来港者下月中起须申报有否刑事纪录 外佣学生亦受影响

香港/政治

继六个人才输入计画的申请人须申报刑事纪录后，香港政府今(24日)午宣布，下月19日起，所有申请签证和进入许可者，包括受养人丶外籍家庭佣工丶外劳丶学生丶受训及工作假期计划申请人，均须申报有否刑事定罪纪录，但延长逗留期限和已在港工作的近40万名外佣在港续约则不包括在内。

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入境处公布调整决定时补充，作为过渡安排，在下月18日或之前送抵该处的申请，不论申请人有否申报是否有刑事定罪纪录，该处仍会处理。另外，据了解，是次调整不会影响旅游及领事入境，因为来港旅游毋须签证，而领事则受《维也纳领事关系公约》保障。

由于曾因卷入基因编辑工程争议而被判囚的中国生物物理学研究员贺建奎，年初透过「高端人才通行证计画」获批签证来港引发争议，入境处于2月先后公布六个人才输入计画须申报刑事纪录。

立法会保安事务委员会主席陈克勤估计，由於低技术劳工及外佣亦须在申请时申报有否刑事纪录，必定会对劳工市场有些微影响，但相信不会很大；另一方面，新安排亦可更有效保障本地企业和雇主，免随他们误聘有案底的员工。

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