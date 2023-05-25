中国新驻美国大使称受习近平委派上任引关注

中国/美国/大使

中国新任驻美国大使谢锋23日抵达履新，据香港媒体评论，他是知美派也是斗争派，更重要的是他高调说出“受习近平主席委派”而来，凸显其能够直达天听。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述央视消息说，美国当地时间23日，中国大使谢锋抵达华盛顿，在中国驻美使馆向中美媒体发表讲话。他提到30年前开始参与中美关系，这凸显了谢锋的知美派身份。此外，谢锋表示，“很荣幸受习近平主席委派，出任中国第十二任驻美国大使。”

该报道引述香港网媒01消息，在中美关系持续走低的今天，驻美大使人选是一个非常重要的观测两国关系的风向标。为什么是谢锋，谢锋能够带来什么变化，是各方普遍关注的焦点。秦刚2021年7月抵达美国履新时也曾发表讲话，但是并未像谢锋如此直白地宣示是习近平委派。

报道引述评论称，谢锋此番称受到习近平委派，似乎说明习近平才是最关键的决策者；从驻美大使到外长皆出自于习近平的安排；从大战略制定到具体的人事任免、排兵布阵，皆出自上意。更重要的是，“受习近平委派”是谢锋的底气，暗示其直达天听，也是习近平全盘掌舵非常重视对美外交的写照。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅