中国维权律师余文生许艳夫妇失踪后同被批捕

5月22日的消息显示：中国维权律师余文生与太太许艳失踪一个多月后，家属正式接获当局通知，二人因涉寻衅滋事同被批捕。 知情者透露，官方还以不通过年检威胁律师，不能代理余文生夫妇的案件。

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自由亚洲22日报道：中国维权律师余文生与妻子许艳，4月中旬在北京被便衣强行带到派出所后失踪。有消息说他们是在受邀前往欧盟驻北京使馆的路上被抓的。在一个多月后，不同消息来源证实：二人已被警方以涉“寻衅滋事“批准逮捕，当局已派人通知余文生的哥哥。

不便公开身份的余文生好友对自由亚洲表示，警方上个月带走余文生夫妻时，曾对家属表示，只要不找律师和不对外发声，二人被关37天后或可回家。余文生哥哥上周从外地到北京等候消息，但在周日（5月21日）收到的却是警方通知，正式批捕余文生和许艳。

知情人士史先生表示，在余文生和许艳被拘捕期间，当局除了警告家属，不能发声和找律师外，也通过不同的手法，警告有可能代理案件的律师和律师事务所，施加压力，如果代理余文生和许艳案件，今年律师事务所会被暂停年检，进行整顿。警察也对外说，余文生不想请律师，许艳已经请两个律师了。

余文生夫妻的另一名好友秦先生表示，担忧他们的情况，更担心余文生刚成年的儿子。在余文生夫妻被失踪的一个多月，他们的儿子一直被人严密看管，不容许与其他人接触，好友们想探望，代其父母照顾也被阻挠。秦先生批评，官方同时拘捕夫妻二人的做法完全把这个家庭毁掉了，至少应该考虑到对孩子的保护，这种底线的不断突破，这种把夫妻都抓起来的思路不对。

跟进余文生夫妇情况的旅美中国维权律师王清鹏呼吁关注当局用尽方法禁止律师代理案件的无理做法，还质疑余文生夫妻是否曾遭受酷刑。因为余文生之前受过酷刑，谢阳、王全璋、常玮平和周世锋等众多律师，都受到了酷刑对待，所以有理由相信，余文生和许艳在里面，也可能受到酷刑对待，所以当局可能不希望有更多的外界关注和救援。

根据中国法律，寻衅滋事罪一般将被判处5年以下有期徒刑、拘役或者管制，但以后是否会增加例如煽动颠覆国家政权罪，目前无法预测。

王清鹏表示，近期当局针对李和平、王全璋和周世锋等709律师，监控和施压行动有升级的情况，但不清楚行动只是针对709律师们，或是广泛针对维权人士。她呼吁，外界关注在中国被抓捕的人权捍卫者，相信海外的声音能给当局压力，减少对被拘捕人士施加酷刑的可能。

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