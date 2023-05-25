中美关系互动又开始了

中国/美国

中国商务部部长王文涛应于周四会见美国商务部长吉娜·雷蒙多，他计划于周四至周五前往美国参加 2023 年亚太经合组织贸易部长会议。以王文涛赴美参加APEC会议为机缘并会见美国高级官员，美国也预示将有多名高级官员访问中国。

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中国商务部长王文涛赴美会见外长并出席APEC会议。据中国商务部发言人束珏婷在北京举行的例行新闻发布会上说，“中方将就中美关系和共同关心的问题交换意见。”

据中国商务部消息，周一，王文涛在上海会见了包括强生、3M、陶氏、默克和霍尼韦尔在内的美国公司，告诉他们“中国将继续欢迎美资企业发展在中国实现双赢。”

中国周日宣布美国芯片制造商美光科技存在国家安全风险，禁止该公司向国内主要行业出售其存储芯片。该禁令是在对在中国经营的美国咨询公司进行一系列突袭之后发布的。

据路透社说，王文涛此次访美是在七国集团（G7）领导人广岛会晤之后，美国总统拜登等七国集团领导人将矛头指向中国“经济胁迫”，并表示与中国要“去风险”而不是“脱钩” 。

本月早些时候，王文涛在北京会见了美国驻华大使尼古拉斯伯恩斯，这可能为美国高级官员的访问铺平道路，此前美国国务卿布林肯在美国击落飞行的中国间谍气球后推迟了原定于 2 月举行的访问在敏感的军事地点。

雷蒙多和布林肯以及美国财政部长珍妮特耶伦都表示有兴趣访华。

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