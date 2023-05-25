民调：香港两极化涵盖政治民生 料政策难推 吁港府听民意

香港/政治

香港民意研究所的调查显示，港人对政治丶民生及经济状况的满意度均为负值，而政治满意度的跌幅最为显着，达11%；当中，满意和不满意政府政府表现者对上述社会状况的评价，差距越来越大，最新是90至150个百分点不等。政治学者李敏刚指出，数据反映两极化的现象由政治扩及民生，施政必然困难，促港府须在政策制订上听取民意。

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香港民研在本月初至18日期间访问1003名市民，发现港人对行政长官李家超的评分略升至56.9分，支持度净值亦升至15％。民研指出，两者同为2月以来新高，但较上月没有显着变化。同样与上月变化不大的，是市民对香港特区政府的满意率，其净值为18个百分点，而平均量值为3.1分，即整体上港人对政府的满意度是接近「一半半」。

但市民对社会现况的评价则惹人关注，调查发现，港人对经济丶政治及民生的满意率分别为负10%丶负4％及负2％；当中，政治的满意率更是较三个月前的调查大跌11%。另外，市民对政治问题关心程度的评分亦跌至5.81分，是2015年7月以来新低；而民生（7.47分）及经济（7.44分）的关心度评分，亦分别是去年6月以来新低。

出席昨(24日)午发布会的政治学者李敏刚指出，两次民调之间，政府发布了大削民选议席的区议会改革方案，有理由相信，这个政府口中的「完善地区治理建议方案」便是市民政治满意度大跌的原因，亦反映市民认为方案在政治上是倒退，普遍期望可以直接选举区议员，让区议员更愿意聆听他们在社区民生议题方面的心声。

香港民研又把过去23年的「政府民望」及「社会现况评价」结果作对比，发现满意政府者与不满意政府者对社会状况的评价差距逐年扩大，当中又以对政治状况评价的差距扩阔得最快最大，现时净值差距约 150 个百分点；其次为民生状况，差距约 120 个百分点；而经济状况的差距亦达 90 个百分点。

本身是伍伦贡学院社会科学院助理教授的李敏刚指出，反映社会现时虽风平浪静，但裂缝仍未修补，情况令人担心，因为这意味政府无论推出什麽政策，都会有一批人不满，施政会是困难；他又说，现在不光是政治对立，是民生亦有对立，意味市民认为港政府在民生政策上亦做得不到位，而且港府没有认真对待他们的声音，港府必须关注。

他认为，解决上述问题的方法是港府愿意听取民意，但感觉上，港府自经历2019年事件後，思维不及过往开放，对谘询愈来愈不重视。出席同一发布会的社会学者陈家杰亦指出，市民目睹政府「一味唱好」，亦不想听，长此以往，可能出现「躺平」，若此，「夸张一些来说，民生内的社(会)福(利)政策亦会带来财政上的破产」。

是次调查的实效回应率为 52.4%，民研指出，在 95%置信水平下，调查的百分比误差不超过+/-4%，净值误差不超过+/-8%，评分误差不超过+/-1.9。

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