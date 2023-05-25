《海峡时报》：上海失去了昔日的魅力

上海外侨

中国 – 两年来，中国和西方的紧张关系致使上海外侨大举撤离。据《海峡时报》（The Straits Times）报道，2023年前两个月，上海新的吸引外资项目641个，同比下降22.4%。

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中国欧盟商会上海分会表示，在华欧洲商界感受到地缘政治的紧张空气，此类事件所带来的不确定性不利于长久的投资环境。上海分会还表示，这种不可预测性也影响到居住在上海的西方人。 虽然根据 2021 年公布的最新人口普查，该市 2020 年有 164,000 名外国居民，但越来越多的外籍人寻求离开上海。 “封城后，约有 25% 居住在上海的德国人离开了这座城市，而在其政府登记的法国人和意大利人的数量下降了 20%”。

一位不愿透露姓氏的美国人告诉法新社记者，上海的气氛变了。按照中国的说法，新冠病毒源头来自美国。他陈述到，我在上海坐地铁或乘坐公共汽车的时候，大家都躲着我，有的上海人见到我还会捂嘴、捂鼻子。这名美国人也选择了离开上海。

中国新修订的反间谍法将于7月1日起施行更让上海外侨忐忑不安。 新版反间谍法扩大了法律涵盖的范围，将任何当局认为涉及国家安全的事项都囊括其中，同时增加了政府搜查、扣押和实施个人出入境禁令的权力。

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