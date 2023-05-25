港府有意输入逾万名外劳 公布前突取消劳资官三方例会 被批架空谘询平台

香港/政治

在有学者呼吁港府重回聆听民意之路以修补社会撕裂之际，强调行政主导的特首李家超，港府出现进一步削弱包括劳资官三方的谘询平台的现象。事缘在盛传港府有意在下月中宣布输入逾万名外地劳工以解决劳动人口短缺之时，当局无故取消由劳方丶资方和政府官员组成的劳工顾问委员会拟於本月底举行的例会，导致属建制的劳方委员亦批评港府企图架空劳顾会。

有意输入外劳的港府, 突然取消劳顾会例会, 未知是否与该会劳方代表曾于4月表达反对意见有关 2023年5月25日

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劳顾会是就劳工事务向劳工处长提供意见的三方谘询组织，当中的五名雇员代表是由劳工组织选举产生，而五名雇主代表则来自五个商会，主席是当然由劳工处长兼任。输入外劳过往须经劳顾会批准，但政圈盛传，港府有意效法疫情猖獗时期输入三千名护理员的「特别计划」，绕过劳顾会审批程序，再输入过万名建造业和运输业外劳，以解决两个行业人手严重不足的问题，涵盖工种有扎铁丶搭棚丶机场地勤行李搬运员和飞机维修员，以及旅游巴及专线小巴司机等，最快下月中公布。

输入外劳一直极具争议，是次因移民丶疫情间转业等因素而令疫后经济复苏造成的人手短缺更形严重，立法会内的业界议员和商会均支持以特别计划方式输入外劳，以免拖经济复苏后腿；但出身劳工界别的议员和相关工会则持重大保留意见，认为这会令雇主更没动力改善劳工待遇，期望当局要求雇主先改善工作环境和待遇，若仍有不足才输入外劳。

就在争议未息之际，劳顾会突然取消原定下周二(30日)举行的例会。劳顾会劳方委员丶劳联副主席谭金莲透露，委员前日收到通知取消会议，原因不明。她说，对上一次会议在1月举行，而过去数月，外界屡传出不同行业扩大输入外劳的消息，但政府未有谘询劳顾会，亦没有向他们交代构思，她对此感到不满，质疑港府是「架空劳顾会」。

她表示，理解部分行业面对人手短缺，但若要输入外劳，不应另设机制，绕过劳顾会审批，应在现行补充劳工计划下设立计划，容许个别行业有时限下输入外劳，同时要设输入上限；另外亦要收窄输入工种范围。

另一劳顾会劳方委员丶工联会副理事长林伟江亦己收到通知，但称会议初步改到下月中旬召开。他怀疑，港府取消会议或是不想就输入外劳与劳方沟通或谘询，对此感到十分失望，做法并不理想，他更向《明报》表示，若情况持续，不排除采取进一步行动。但未有说明是什么行动。

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