莫斯科宣布李辉明天抵达消息

俄罗斯/乌克兰/中国/李辉

俄罗斯外交部今天报告说，由北京派往欧洲讨论政治解决乌克兰战争冲突的特使李辉将于周五访问莫斯科，就该问题与俄罗斯进行磋商。根据该报告，中国外交官在访问期间将由俄罗斯外交部长拉夫罗夫及其副手之一米哈伊尔-加卢津负责接待。

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据法新社说，曾任中国驻俄罗斯大使的李辉，过去一周一直在欧洲穿梭访问。他在基辅停留了两天，在波兰停留了一天，星期二在法国停留。

俄罗斯和中国有着密切的关系，自2022年2月24日俄罗斯在乌克兰爆发侵略攻势以及西方对俄罗斯经济的一连串制裁以来，这种双边关系在经济和外交上得到加强。北京还明确表示不谴责俄罗斯对俄罗斯邻国乌克兰的侵略攻击。

而中国国家主席习近平在3月访问了莫斯科，并表示双边关系正 "进入一个新时代"。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）受到西方武器新援助承诺的鼓舞。欧洲国家则希望北京能够利用中国对俄罗斯的影响力来帮助结束战争。但乌克兰上周在该国外交部长德米特罗-库莱巴（Dmytro Kouleba）和李辉会晤后强调，它不会接受任何意味着丧失领土或冻结战争的建议。

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