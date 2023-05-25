长城汽车指控比亚迪汽车不符合环保

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中国电动汽车巨头比亚迪今天拒绝竞争对手长城汽车公司关于比亚迪两款车型不符合中国排放标准的指控。比亚迪此前已遭指控与调查，涉嫌不达环保标准。中国国内大约100个汽车品牌提供300多个车型。

中国比亚迪汽车在上海汽车展上 2023年4月18日 照片

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电动汽车巨头比亚迪在一份声明中说：“我们的产品和相关测试都符合国家标准，并得到了国家权威机构的认证。”

法新社今天报道称，中国媒体一个月前透露，比亚迪的竞争对手长城汽车向中国环境部提出投诉。长城指控比亚迪两款混合动力汽车 "涉嫌不符合蒸发性污染物的标准"，即油箱中的汽油蒸气含有污染性。

比亚迪反驳称，"我们邀请相关部门随时前来调查，收集证据并进行测试。"比亚迪微妙说，"长城测试的比亚迪车辆是由长城汽车购买、存放和检查的"。

根据Counterpoint Research的数据，在严格的新汽车排放标准于7月1日生效前几周，中国电动汽车正在大幅增长，中国国内竞争也很激烈：大约100个品牌提供了300多个车型。

中国比亚迪集团的投资者中包括美国亿万富翁沃伦-巴菲特(Warren Buffett)，本月早些时候曾卷入了另一项污染指控。

根据中国中部城市长沙5月8日的一份简短公告，一个环境检查小组访问了比亚迪公司在长沙的一家最大的工厂，检查 "气体排放"。据中国媒体《凤凰科技》报道，居住在该工厂附近的数十名儿童出现流鼻血和恶心症状，他们的父母也注意到涉案工厂里传来的 "刺鼻气味"。

消息称，长沙市政府在检查后没有公布调查结果，比亚迪汽车也拒绝对此事发表评论。

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