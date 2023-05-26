中国新冠又一波疫情来了 美媒称中国民众淡然

中国/新冠病毒

中国正在为新一波新冠疫情做准备，一位中国顶级医学专家估计，到6月底每周感染人数可能达到6,500万人。但是这一次民众的心态淡然了许多。

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北京正在为新一波新冠疫情做准备，但人们依旧过着他们日常的生活。华尔街日报今天称，中国民众淡然面对新一波新冠疫情的到来。

就在差不多一年前，北京还在严密防控新冠病毒，随时可能进入封控。那时，当这个人口逾2,000万的超级大都市每日新增病例数攀升至约100例时，杂货店里的商品被抢购一空，新冠检测几乎成了每日例行任务，当地居民还推迟了出京行程，担心无法返京。

如今，北京乃至整个中国正在为新一波新冠疫情做准备，一位中国顶级医学专家估计，到6月底每周感染人数可能达到6,500万。已经有不少上班族请病假，其中很多是六个月内第二次感染新冠。

但是，这一次民众的心态淡然了许多。据该报道，餐馆、火车站、音乐会场和足球场都人满为患。打着遮阳伞逛天安门广场的游客们似乎更担心晒伤，而不是新冠病毒。最新这波疫情的少数几个外在迹象之一是，街上戴口罩的人多了，但即便如此，口罩也是可戴可不戴的，许多人把它拉到下巴处。

通过这种对比可以看出，对于曾完全改变人们日常生活的新冠病毒，中国的态度发生了巨大变化。在中国政府想要赶快改写应对新冠疫情的某些历史之际，许多中国人迫不及待地要继续向前了。

在新冠疫情首次出现在华中城市武汉之后的三年里，中国都对这种病毒采取了零容忍态度。这一方针归结为以强力手段对抗新冠疫情，通过隔离可能接触过新冠病毒的人来切断传播链。中国采取了严厉的封控措施限制人们出行，并通过严密的数字监控进行追踪。如今，中国政府表示，战胜新冠的难度极高。

去年年底政府放开疫情管控后，中国经历了一波新冠感染高峰。

根据测定，中国国内人口中，约有85%的人感染过新冠病毒。

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