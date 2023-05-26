中国爱国股民突然出阵救市 遭制裁的科企咸鱼翻身

中国/科技/股市/制裁

受制裁的中国股票突然赢得爱国买家的提振。标志性的中国爱国主义重新在市场上发挥作用。随着日本和美国对中国科技公司实施新的限制，中国投资者正在抢购这些公司和国有企业的股份，并获得可观的回报。

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多年来，中国一直在引导资金流向其创新型企业，但在美国威胁要制裁芯片制造商长鑫存储技术有限公司 (CXMT) 以及日本发布限制向中国出口半导体的规定后，投资者本周意识到中国技术独立的紧迫性。中国投资股市专家鼓动称，“我们必须选择与国家站在一起……并根据国家需要进行长期资产配置。”

上海章盈投资管理有限公司投资主管刘托奇在路演中对投资者说，中美冲突“不可调和”。技术争端中有一线希望。“它逼着我们自己做薯片……风浪越大，鱼越贵。”

事实上，自 3 月底日本表示将限制 23 种芯片制造设备的出口以来，中国领先的半导体设备制造商的股价已经大幅上涨。北方华创上涨14%、Piotech Inc 上涨45%、ACM Research Shanghai Inc 上涨19%等个股领涨。

在北京禁止美国芯片制造商美光科技(MU.O)后，美国方面本周呼吁制裁长鑫存储，这也提振了中比特半导体和澜起科技等中国存储芯片制造商的股票，本周上涨 26%。，上涨4%。

在 1 月份中国经济重新开放后国内增长低迷且不平衡的环境中，推动这些特定行业和股票的民族主义热情也为投资者带来了丰厚的利润。中国基准股指(.SSEC) 因预期大流行后的强劲复苏而上涨，但此后已抹去所有涨幅。

日本本周最终确定了出口管制规则，将于 7 月 23 日生效，加入美国的行列以遏制中国制造先进芯片的能力。但券商中信证券表示，美国和日本对中国芯片制造行业的限制只会加速中国取代外国技术的努力，并邀请更强有力的政府支持。

据路透社说，至少有八家资产管理公司已向中国证券监管机构申请推出首批跟踪中证计算基础设施指数的投资产品，这反映了爱国的热情，该指数被视为最容​​易受到外国制裁，并且是一个重要领域在技​​术战争中。

新基金的推出可能会将资金引入中国科技和芯片制造龙头企业，包括中兴通讯、紫光股份、澜起科技和寒武纪科技。

与此同时，投资者也被巧妙地推动，比如通过有利的经纪报告和共同基金的推出，投资国有企业（SOE），北京希望这些企业可以在中美科技战争中发挥关键作用。

为促进国有企业融资，中国监管机构自去年底以来一直呼吁对国有企业进行重估，提振中国移动、中国电信和中国联通等美国黑名单公司的股票。

追踪创新央企的指数今年上涨了 14%。

Water Wisdom Asset Management 的对冲基金经理 Yuan Yuwei 表示，他看好在中国挑战美国竞争对手的中国芯片设备公司、国有电信巨头和本土软件制造商。

例如，被中国政府和国有企业广泛采用的微软竞争对手金山办公软件（688111.SS）今年已飙升近50%。

不过，上海章盈投资管理有限公司投资主管刘托奇承认，北京支持的某些行业存在一些泡沫。例如，中国芯片制造行业目前的市盈率为 60 倍，而大盘为 16 倍。但“中国在某些领域需要高估值……你为什么不大胆下赌注，同时支持国家的发展呢？”

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