中国电车行业竞争激烈

电动车竞争

中国 – 2022年在中国销售的电动车中，约80%为国内车企生产，同时外国车企在中国市场份额不断下降。中国消费者开始追捧“中国制造”，也使得汽车制造商盯紧更多的消费电车的客户。

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在中国7月起将全面实施国六排放标准6b阶段之前，竞争达到了白热化的程度。5月25日，长城汽车发布声明，称比亚迪旗下的两款热销车型秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i存在排放不达标问题，并向相关部门进行了举报。此举在汽车行业中是罕见的。

而比亚迪则在一份声明中说：“我们的产品和相关测试都符合国家标准，并得到了国家权威机构的认证。”

近年来，特斯拉（TSLA）一直主导著美国的电动车市场。特斯拉虽然仍以54.3%的市场份额牢牢占据市场，但通用汽车（GM）和福特（F）等传统汽车制造商也开始逐渐增加了市占率。

随著传统汽车制造商和新创企业在电动车生产、保障供应链和基础设施等方面，花费了数十亿美元，使得彼此之间的竞争变得更加激烈，包括特斯拉在内的汽车制造商已经表明，他们愿意通过降价来承受较低的利润，以争夺市场的领导地位。

2022年5月，湖南长沙雨花区嘉和城小区的母亲们发现孩子恶心，常流鼻血。这是否与比亚迪长沙工厂有关？是不是比亚迪工厂爆污染致儿童流鼻血，引发全网关注。也有传闻说，美国投资巨头巴菲特（Warren Buffett）可能会减持比亚迪的股份。

就儿童流鼻血事件，一个官方检查组访问了长沙工厂的现场，但没有公布任何调查结果，也拒绝就此事发表评论。

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