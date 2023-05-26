中国C919宣布本周日首航

中国/C919

中国东方航空公司是中国国产窄体喷气式飞机 C919 的第一个客户，中国东航官网今天宣布说，该航空公司将于本星期天启动C919首次商业飞行。中国东方航空没有说明谁将乘坐这架航班飞机。

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中国东方航空C919将于本周日首航。路透社援引中国东航的航班报告，C919首航航班号为MU9191，北京时间上午10点45分（格林威治标准时间0245）从上海虹桥国际机场起飞，下午1点10分抵达北京首都机场。

中国东航航班表还显示，C919将在周日下午第二次航行从北京返回上海。

该报道称，C919 的商业运营标志着中国希望该飞机打破空客-波音在世界航空制造业长期垄断的里程碑。

C919 由中国商业航空集团公司 (COMAC) 制造，旨在与空中客车(AIR.PA) A320neo 和波音(BA.N) 737 MAX 单通道喷气式飞机系列竞争，C919 已经完成了多次无乘客飞行。

该航空公司和制造商对C919首次商业飞行鲜有宣传。但是，在上海集邮总公司发布一张日期为 5 月 28 日的 C919 航班纪念邮票照片后，中国社交媒体上开始猜测这次航班将在周日举行。

路透社说，中国东方航空没有说明谁将乘坐这架航班，也没有回应路透社周五的置评请求。

网友表示，该航空公司今年早些时候在东航应用程序上开通了预约通道，供公众预订机票。中国东方航空于 2021 年 3 月签署了五架 C919 的合同，这是该飞机的第一笔商业交易。这家总部位于上海的航空公司于 12 月接收了第一架编号为 B-919A 的 C919，并开始了 100 小时的空机验证试飞。

中国新华社去年曾表示，C919 将于2023年春季进行首次商业飞行。

C919为 164 座位的飞机采用两级客舱布局，包括商务舱和经济舱。

路透社说，尽管 C919 在中国组装，但它严重依赖西方部件，包括来自通用电气、赛峰和霍尼韦尔国际等公司的发动机和航空电子设备。

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