姚明辞CBA董事长?

中国/篮球/姚明

中国前NBA火箭队球星被称誉是“移动长城”的球星姚明，有消息称已经辞掉举步维艰的中国篮球联赛（CBA）董事长职务。不过消息传姚明仍然有可能竞争国际篮联主席一职。

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据自由时报报道，或因中国CBA贪腐乱象，姚明辞去已担任6年董事长职务。该报道说，他自 2017年上任以来，一直致力于把中国篮协管理的 20 支顶级职业球队商业化，但近年来CBA贪腐乱象横生，今年季后赛爆发江苏与上海的假球案，更重创联盟声誉形象。

该报引述《美联社》消息， CBA官网发出一则声明，感谢姚明6年来服务，却未说明感谢以及姚明离职原因，仅透露董事会决定是时候更换新的领导阶层，由中国篮协副主席、新华社资深体育记者徐继成接任。

据该消息，近年来，贪腐指控一直困扰着中国CBA，今年4月江苏和上海因为涉嫌放水等违反运动道德行为，双双被取消本季资格，当局快刀斩乱麻，两支球队经理和教练团都被禁赛长达5年。

据消息称，现年42岁的中国篮协主席姚明，虽然不再兼任CBA董事长，中媒仍传出姚明连任FIBA（国际篮总）亚洲区主席，还有机会进一步问鼎FIBA主席大位。

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