德国报告向李辉施压促中国明确点名谴责俄罗斯侵略乌克兰

德国/中国/俄罗斯

德国外交部发言人26日报告，德国政府已要求中国特使李辉向俄罗斯 "施压"，让俄罗斯军队从乌克兰撤军。德国还要求中国能明确点名并谴责俄罗斯的侵略行为，并避免用武器供应来支持俄罗斯。中国特使李辉星期三抵访柏林，应于26日抵达莫斯科。

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柏林称要求中国向莫斯科施加压力，让俄罗斯从乌克兰撤军。据法新社今天报道，中国特使李辉正在进行为期一周的欧洲之行，预计将于周五抵达莫斯科。周三，中国特使李辉在柏林受到了德国国务秘书安德烈亚斯-米凯利斯的接见。

德国外交部发言人今天说，"就俄罗斯对乌克兰的侵略战争交换意见是这次与李辉密集会见的核心议题"，德国外交部发言人克里斯蒂安-瓦格纳在例行新闻发布会上说，"中国作为联合国安理会常任理事国，有特殊责任在促进世界和平与安全方面发挥建设性作用"，该发言人并指出柏林将在所必要的时间内持续支持乌克兰，反对俄罗斯。

德国外交部发言人报告说，"德国还要求中国向俄罗斯施加压力，使俄罗斯立即停止攻击并完全撤出乌克兰"。德国外交部发言人认为，"中国也应该利用中国对俄罗斯的影响力，结束俄罗斯不负责任的核言论，防止任何升级"。

德国方面表示，期望中国能明确点名并谴责俄罗斯的侵略行为，并避免用武器供应支持俄罗斯。

据德国官方称，"双方同意继续讨论俄罗斯对乌克兰的侵略战争"。

法新社称，曾任中国驻俄罗斯首都大使的李辉，过去一周一直在欧洲巡访。他在基辅停留了两天，在波兰停留了一天，星期二抵达法国。

俄罗斯和中国关系密切，自2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动侵略攻势以及西方对俄罗斯经济的一连串制裁以来，中俄两国在经济和外交上的关系得到加强。北京还特意表示不谴责俄罗斯对邻国乌克兰的攻击。

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