拉夫罗夫：乌克兰和平面临“严重障碍”

中国特使

中欧 – 中国政府欧亚事务特别代表李辉26日到访莫斯科。 法新社报道，俄罗斯外长拉夫罗夫告诉来访的李辉，寻求和平解决乌克兰问题存在“严重障碍”。此前，李辉在欧洲之行框架下已访问乌克兰、波兰、法国、德国等。北京委任李辉为特使，寻求政治解决乌克兰冲突问题。

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俄罗斯外交部在公告中表示，拉夫罗夫感谢中国在乌克兰危机上的平衡立场，并对北京愿意在解决问题上发挥积极作用表示高度赞赏。26日，俄罗斯总统普京和巴西总统卢拉通了电话。普京表示，俄罗斯对政治和外交对话持开放的态度，但这些还受到基辅及其西方支持者的阻挠。

法新社强调说，自 2022 年 2 月 24 日俄罗斯对乌克兰发动进攻以及西方制裁重创俄罗斯经济以来，俄罗斯和中国保持着密切的经济和外交关系。法新社还报道说，自战争爆发以来，北京从未公开谴责俄罗斯的袭击。5月24日，中国国家主席习近平会见了来访的俄罗斯总理米舒斯京，强调两国将“在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持”

自从乌克兰战争爆发以来，中俄两国的关系愈加紧密，在西方制裁的背景下，中国成为俄罗斯最大的能源买主。

李辉曾任中国驻莫斯科大使。自俄罗斯入侵乌克兰以来，中俄两国的外交与经济关系加强。北京也拒绝对俄罗斯作出谴责。乌克兰外长库勒巴（Dmytro Kuleba）上周在与李辉会晤后表示，基辅不会接受"失去领土"的解决方案。

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