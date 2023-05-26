李辉抵达莫斯科 拉夫罗夫指控乌克兰是和平障碍

中国/俄罗斯/乌克兰/李辉

俄罗斯外交部长拉夫罗夫周五在莫斯科接见到访的中国特使李辉时说，他看到乌克兰是寻求和平解决战争的 "严重障碍"。消息没有提及李辉是否发表讲话。

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据俄罗斯外交部在一份公告说，在拉夫罗夫与李辉的会晤中，俄罗斯外长重申了莫斯科对以政治外交方式解决冲突的承诺，并指出，乌克兰及其西方支持者对恢复和谈造成严重障碍"。

该公文说，拉夫罗夫对中国在乌克兰危机问题上的平衡立场表示感谢，并对北京愿意在解决危机方面发挥积极作用深表赞赏。

法新社说，中国前驻莫斯科大使李辉被北京派去讨论乌克兰冲突的政治解决方案。过去一周，他一直在欧洲巡视。在5月初访问基辅期间，李辉与乌克兰外交部长库莱巴Dmytro Kouleba举行了会谈。当时，库莱巴坚持认为要 "尊重乌克兰的主权和领土完整"。

在柏林，德国政府要求李辉对俄罗斯 "施加压力"，使俄军从乌克兰撤军。

法新社称，俄罗斯和中国关系密切，自2022年2月24日俄罗斯在乌克兰发动侵略攻势以及西方对俄罗斯经济的一连串制裁以来，中俄两国在经济和外交上都得到了加强。北京从未公开谴责俄罗斯的侵略进攻，中国国家主席习近平3月访问了莫斯科，他对俄罗斯总统普京给予了强烈支持。

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