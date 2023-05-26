欧盟苦口婆心劝中国施压俄罗斯撤出侵乌战争

乌克兰/中国/俄罗斯/李辉/欧盟

欧盟坚持呼吁中国利用对莫斯科的影响力，而制止让乌克兰流血的侵略战争，并让俄罗斯军队从乌克兰撤出。中国特使李辉今天抵达莫斯科，称与俄罗斯讨论中国的乌战政治解决计划，希望止战促和。

广告 继续浏览后续

据法新社称，欧盟敦促中国说服莫斯科撤出乌克兰。由北京派往欧洲讨论政治解决乌克兰冲突的特使李辉，在周五前往莫斯科之前，在布鲁塞尔受到了欧洲外交负责人博雷利Josep Borrell的得力助手Enrique Mora的接待。

在中国国家主席习近平与乌克兰领导人泽连斯基通电话后，中国派出的特使李辉上周访问了基辅。欧盟对此称欢迎。根据博雷利办公室的一份声明，恩里克-莫拉和李辉在会晤中讨论了 "俄罗斯对乌克兰的侵略战争以及促进公正和持久和平的方式"。莫拉告诉李辉，"乌克兰正在行使自卫权利，欧盟决心长期支持乌克兰抵抗侵略"。

据欧盟官方说，"欧盟期望作为联合国安理会常任理事国的中国，为施压俄罗斯立即无条件地从所有乌克兰领土上撤出所有俄罗斯军事力量和装备而努力"。

欧盟报告说，"双方同意保持联系，并继续努力实现乌克兰的持久和平"。

法新社称，俄罗斯和中国有着密切的关系。中国国家主席习近平于3月访问了莫斯科。中国作为莫斯科的亲密伙伴，从未公开谴责过俄罗斯的入侵。然而，在2月份，北京提出了一个结束乌克兰战争的12点计划，西方对此持怀疑态度。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅