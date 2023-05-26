美中商务部长会谈提各自关切 美国“担忧”对在华美企的限制

中美关系

美国商务部长吉娜-雷蒙多周四（5月25号）向中国商务部长王文涛表达了她对北京在外交紧张局势下对美国公司的限制的 "担忧"。

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美国商务部在一份声明中说，两位部长周四在华盛顿进行了会晤，"就有关美中商业关系的问题进行了坦诚和实质性的讨论，包括两国总体贸易和投资环境以及潜在的合作领域。”吉娜-雷蒙多 "还表达了她对中国最近针对在中国国经营的美国公司采取的一系列措施的关切"。美国商务部的声明没有提供进一步的细节。

上周日，中国政府对美国半导体巨头美光公司实施限制，声称其芯片 "对网络安全带来潜在问题"，并威胁到 "中国的国家安全"。华盛顿通过国务院发言人第二天就已经表达了对这一特定问题的 "非常严重的关切"。

半导体行业具有高度的战略性，已经成为两国之间紧张关系的主题，美国还限制向中国销售高科技电子芯片。但更广泛地说，目前美中两个超级大国之间的关系紧张，在外交、军事、技术或者经济领域进行激烈的竞争，同时在一些外交战线，如台湾和俄罗斯上处于对峙状态。 2月，当一个中国气球飞越美国领土并被击落时，两国的紧张关系上升了一个档次。美国国务卿布林肯紧急取消了访华的行程。但最近几周华盛顿和北京在恢复了高层接触。王文涛对华盛顿的访问代表了一位北京高级官员罕见的美国之行。两国商务部长面对面的会谈是拜登政府执政以来两国首次在华盛顿举行的内阁级别的会谈，所以备受瞩目。这次会谈被视为美中两个大国能否恢复自今年2月因中国的气球事件而中断的高层交流的一个晴雨表。

中国商务部周四说发布声明表示，双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了“坦诚、专业、建设性的交流”。中方就美方的对华经贸政策、半导体政策、出口管制、对外投资审查等表达重点关切。

在与雷蒙多会谈后，王文涛5月26日在底特律参加亚太经合组织贸易部长会议的间隙与美国贸易代表戴琪举行会晤。

美国商务部长雷蒙多星期四在华盛顿与中国商务部长王文涛进行的面对面会谈是拜登政府执政以来两国首次在华盛顿举行的内阁级别的会谈，所以备受瞩目。这次会谈被视为美中两个大国能否恢复自今年2月因中国的气球事件而中断的高层交流的一个晴雨表。在与雷蒙多会谈后，王文涛5月26日在底特律参加亚太经合组织贸易部长会议的间隙与美国贸易代表戴琪举行会晤。

关系解冻迹象？

王文涛与雷蒙多和戴琪的会晤是美中紧张关系略为有所缓解的一个迹象。拜登总统5月21日在七国集团广岛峰会结束后举行的记者会上谈及美中关系时说，气球事件导致美中之间高层沟通被冻结的局面很快会发生改变。他当时说，“我想，你很快就会看到这种情况开始解冻，”

拜登话音刚落，中国国家互联网信息办公室（网信办）随即于5月21日晚间发布声明，以国安风险为由，要求中国境内“关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品”。

同时，在中国驻美大使馆5月18日宣布王文涛即将访美的消息不到两个小时后，美国贸易代表戴琪宣布，美国完成了“美台21世纪贸易倡议”的第一阶段的谈判。这是强化美台经济关系的重要一步。此举让北京感到不悦，并指责华盛顿违背了其“一个中国”的政策。

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