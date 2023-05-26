美动用总统拨款权援台之肩射刺针飞弹传已抵台

美台/军售

台湾国防部25日在立法院证实，美国政府使用「总统拨款权」援助台湾的五亿美元军备案，最近就会开始实施。台湾媒体引述可靠的消息来源指出，美国已经把一批FIM-92肩射式刺针防空飞弹，在25日凌晨运抵桃园机场，并由台湾军方正式接收。

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对于这个消息，台湾国防部表示，美国政府「总统拨款权」（PDA）是因应军售延迟的阶段性措施，相关品项，台美双方都有共识，并且已经确定，有助国军强化防卫作战的韧性。而国防部戮力建军备战，将善用相关资源，确保国家安全。至于执行的细节，援例不对外说明。

消息来源指出，载运这批援台FIM-92肩射式刺针防空飞弹的波音747-446型货机，是在25日凌晨零点零三分，抵达台湾的桃园机场。

美宣布要卖给台湾FIM-92肩射式刺针防空飞弹已经很久，台湾海军早在2017年就和美方签署发价书，后来因为半途加入了陆军的需求，因此从2019年度起，委托海军共同建案采购，但因陆军发现项目的费用有引人疑窦的地方，于是和美方展开长期协调，再加上芯片缺乏等因素，至现在都还没有真正买到一枚。台湾国防部曾向立法委员说明，这个采购案是因为台湾方面的因素而延迟。

此外，本周一台湾立院外交国防委员会，外交部长吴钊燮被立委邱臣远问到，政府是否有争取把台湾纳入美国的核武保护伞？吴钊燮回答说，美方就这个议题，跟台湾官方之间有所沟通，但讨论的内容不适合公开说明。邱臣远25日就同一问题再问国防部长邱国正，邱国正说，到目前为止，没有任何人找他谈过这个议题。

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