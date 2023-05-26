英国亦促废《港区国安法》 港人权续受侵蚀但经济独特未改

香港/国安法

继联合国人权事务委员会和美国国务院之后，英国政府亦在最新的《香港半年报告》中要求港府废除《港区国安法》，并关注海外律师参与国安案件的批核权由司法机关转到特首手中的《法律执业者条例》，指这会令国安案被告无权在法庭挑战政府决定。港府和中国外交部驻港公署对报告表示强烈不满和坚决反对，敦促英国停止干涉香港事务。

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英国外相祈湛明(James Cleverly，中国译克莱弗利)在昨(25日)晚发表的《香港半年报告》序言中指出，北京依然不遵守《中英联合声明》，中港当局的行径，亦令香港的社会丶法律及司法制度受到侵蚀，但香港的经济丶货币及金融制度仍能保持独特，相信维持这种独特不同符合各方利益。报告更特辟有关香港经贸金融的章节，缕述香港维持自由市场经济的独特之处。

有关立场与美国不同。因应北京干预香港，美国总统特朗普(中国译川普)在《港区国安法》2020年中生效的半个月後发布行政命令，终止对香港的特殊贸易优惠待遇，即香港的贸易和关税地位将与中国相同。换届後，国务卿布林肯翌年延续这一决定，香港继续不能享有独立关税区地位。

但英国与美国一样，最终在此分报告内要求港府废除国安法。英国时任外相蓝韬文（Dominic Raab，又译作拉布）在2020年5月与欧盟成员国在国安法生效前曾呼吁停止落实国安法，其后，该国有批评国安法侵蚀香港人权，直至今年2月，祁湛明在联合国人权理事会发言时，亦只是狠批国安法和煽动罪用作消除异见，务求令亲民主派人士丶记者和政客噤声和被贬损；时隔三个月，他才在报告中促请北京和香港当局落实联合国人权事务委员会去年7月的建议，废除国安法。

祁湛明又说，英方会继续密切关注本月被大幅削减直选议席的区议会选举改革方案和经修订后的《法律执业者条例》。根据方案，几乎全部由直选产生的区议会，今后只有不足两成的直选议席，比例较区议会引入民选议席时的1982年更低；至于修订的《法律执业者条例》，则把海外律师应聘来港参与国安案件的权力，由司法机关独掌，之前加入特首裁决不害国安，之后又加入律政司上诉推翻法院裁决。

港府在午夜前发稿回应，指报告是对成功实践「一国两制」的香港的「恶意诋毁和政治攻击」，对此表示「强烈不满和坚决反对」。发言人强调，只要符合爱国者的要求和具体标准，任何人均可依法参加选举，为全面落实「爱国者治港」原则提供法律保障；他又重申，国安法已达到预定效果，迅速恢复香港的稳定和安全。

中国外交部驻港特派员公署亦要求英国「立即停止粗暴干预香港事务的政治操弄」。发言人指出，英方对回归後的香港无主权丶无治权，也无监督权，但屡屡把《联合声明》挂在嘴边，「纯属歪曲历史和法理的胡搅蛮缠」。发言人又说，英方报告对港府施政说三道四，对法院审判妄加置评，「已彻底沦为政治表演工具，毫无公信力可言」。

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