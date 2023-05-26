葡萄牙把中企排除在5G建设之外

华为第五代

中欧 – 葡萄牙禁止来自“高风险”国家和地区的公司为其第五代（5G）电话网络提供设备，从而有效阻止中国华为技术有限公司进入该国市场。由于安全之忧，该公司面临西方国家日益显著的抵制压力。

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根据5月25日发布的一份政府声明，葡萄牙将禁止在其5G无线网络中使用来自欧盟以外的供应商，或不属于北大西洋公约组织（NATO）或经济合作与发展组织（OECD）的国家提供的设备。

政府网络空间安全高级委员会（Higher Council for Cyberspace Security）在声明中说，来自这些司法管辖区以外的公司被认为对国家网络安全构成“高风险”。

彭博社报导，这一决定实际上排除了包括华为在内的中国设备和服务供应商。华为此前曾与葡萄牙一些电信公司合作开发其5G网络。

葡萄牙最大电信公司Altice在2019年表示，正在与华为合作开发其5G技术。但该公司今年早些时候宣布，已选择诺基亚公司作为其核心5G网络设备供应商。

葡萄牙商业报纸“Jornal Economico”早些时候对政府周四的这一决定进行了报导。

《金融时报》报导，世界各国政府在出台限制使用华为公司设备的规定时，使用了“高风险供应商”一词来指代这家受到中共支持的中国公司。

在华盛顿发起攻势，以国家安全为由让盟国禁止使用华为设备后，是否允许在本国5G基础设施中使用该公司设备已成为全欧洲一个重要问题。

英国、丹麦、瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛已经禁止华为参与其5G网络建设。德国今年表示，正在审查在其5G网络中使用中国组件的情况，并调查是否需要修改法律。

目前，葡萄牙政府表示其评估结果是“保密”的，但可能导致排除、限制或终止使用某些设备和服务。

作为回应，华为表示“事先不了解此事，也未就此事征求过意见”，并将继续遵守该国所有适用的法律法规。

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