近四成「天安门母亲」难属逝世 无阻向政府续追责丶抗遗忘

中国/六四

今年是「六四事件」34周年，遇难者家属组织「天安门母亲」有七名成员在过去一年逝世，令死亡难属的人数增至71人，占成员总数的38%，但仍在生的116名难属成员誓言，在向中国政府讨回公道丶要求当局「(公布)真相丶赔偿丶问责」的道路上，「虽然还没有看到希望，但是我们不会放弃」。

张景利(右上小图)34年后提及丈夫之死, 眼中仍然有泪; 王超(左图)在六四结婚前夕派喜糖遭射杀; 复员士兵林涛(左上小图)往天安门了解戒严部队情况后音讯全无 2023年5月26日

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「天安门母亲」一如往常在网上发表周年祭，在昨(25日)午上载的34周年祭中，罗列在过去一周年因年迈病故和一人染疫逝世的难属及其亲人被枪杀的情况，让世人铭记，当中，终年92岁的林武云是军人，其已逝妻子隋立松是军医，而在1989年6月3日晚出外了解情况後音讯全无的大子林涛，则是复员士兵，在「父母是军人，……儿子却死戒严部队的枪口下」，在林氏夫妇心里留下了永久的创伤，如今，三人终可团聚，远离杀戮。

祭文续称，难属的生命虽然已逝，但其遗愿依然与「母亲」群体同在，一起寻求公道。「然而政府始终对当年“六四”惨案采取管控丶拖延的手段，企图抹去人们心中这一残酷事实的记忆。」但天安门母亲群体会继续维护自己的合法权利和为死难者伸张正义，期待政府就当年的「六四惨案」向所有遇难者家庭道歉，向人民忏悔！

烛光晚会虽不再 群体心声仍不灭

另外，虽然在1989年後三十年来都在维园举行的烛光悼念晚会在港府打压下不能如期举行，但「天安门母亲」仍如常发布一般在纪念六四烛光晚会上播报的发言稿，今年是由「六四」死者刘永良遗孀张景利代表群体发言。

张景利说，获悉当晚独自去天安门的丈夫被无辜枪杀时，「我如同晴天霹雳一般，头晕目眩，心如刀绞。我的儿子当年才一岁半呀，这叫我们母子怎麽活！我完全崩溃了」。她事後得了抑郁症，在家人支持下继续生活，但「心中的苦却没有地方申诉」，一直伴随着她。

她质问，「直到现在我仍然不能理解，在这和平年代有什么事情一定要使用全副武装的军人丶坦克真枪实弹，在北京街头，在天安门广场，向手无寸铁的学生和市民开枪才能解决吗？」她重申「母亲」群体三项诉求，就是公布“六四”惨案的真相丶对于难属给予应有的赔偿丶对当年责任者就屠城惨案追究法律责任。

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