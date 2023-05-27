一名维吾尔大学生自韩国至香港后告失踪 大赦国际促香港交代下落

香港/阿布都雷赫曼可能失踪案

国际特赦组织26日说，香港当局必须告知一名维吾尔族学生的下落和命运，该维吾尔学生在本月早些时候从韩国抵达香港后一直失踪。大赦国际担心他未经正当程序被香港非法引渡到中国大陆，并有可能遭到任意拘留和酷刑。

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国际特赦组织周五敦促香港政府必须报告在机场被拘留的维吾尔族学生的下落。

据国际特赦组织说，维吾尔族学生阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman）在5月10日给一个朋友发了一条短信后，就再也没有了消息。在短信中，阿布都雷赫曼说他在抵达香港机场后被中国警方审问。

国际特赦组织中国研究员阿尔坎-阿卡德（Alkan Akad）说：“鉴于中国政府在新疆对维吾尔人犯下的反人类罪行，以及其对前往海外的维吾尔人的持续追捕，阿布都雷赫曼的未知命运令人深感担忧。”

大赦国际警告，“阿布都雷赫曼似乎在抵达时就被拘留并受到审讯，这让人怀疑香港政府可能是中国政府侵犯维吾尔人人权的共犯。”

阿布都雷赫曼出生在中国西部的新疆克拉玛依市。在过去的七年里，他在首尔学习。在2022年完成了议题为“体育产业和休闲”的博士学位。他的朋友形容他是一个说话温和、工作勤奋的学生，他最喜欢的爱好是踢足球。

2023年5月10日，阿布都雷赫曼前往香港拜访一位朋友，但他在当晚发短信说他在机场被中国警方盘问后就一直失踪。这位朋友在越来越担心阿布都雷赫曼的安全后，公开了他的失踪情况。

大赦国际了解到，阿布都雷赫曼被列入中国政府的维吾尔族和其他新疆地区穆斯林的 "观察名单"，原因是他有过海外旅行的经历。大赦国际记录了许多中国政府在国内和国外针对维吾尔人的事件，他们被任意单独关押，长期监禁，并被施以酷刑，这纯粹是基于他们曾在中国境外旅行的事实。

大赦国际称，中国当局越来越多地在中国境外追捕和威胁受害者，以压制异议，甚至强迫他们回国。在某些情况下，中国当局要求其他国家政府拘留中国的维吾尔人、哈萨克人和其他穆斯林，以便将他们遣送回中国。如果个人有遭受酷刑或其他严重侵犯人权的实际风险，这种引渡就违反了联合国《禁止酷刑公约》和一般国际法。

大赦国际敦促，香港当局必须紧急透露阿布都雷赫曼的下落，他已经有两个多月没有与亲人联系了。由于他的种族和宗教，他有遭受酷刑的严重风险。国际特赦组织中国研究员阿尔坎-阿卡德说：“如果他被拘留，必须为他提供接触律师和亲属的机会，并保护他免受任何虐待。”

大赦国际要求，"除非有充分和具体的证据指向国际公认的罪行，否则必须立即释放阿布都雷赫曼。"

据大赦国际称，自2017年以来，有大量文件表明中国在打击恐怖主义的幌子下对新疆的维吾尔族、哈萨克族和其他以穆斯林为主的少数民族进行了镇压。2021年，大赦国际的一份综合报告表明，中国当局实施的系统性国家组织的大规模监禁、酷刑和迫害构成了反人类罪。2022年8月，联合国人权事务高级专员办事处的一份报告证实了大赦国际的许多调查结果。

迄今为止，大赦国际的 "释放新疆被拘留者 "运动已经对126名以上的人进行了分析，这些人是被任意拘留在新疆的拘留营和监狱中的一百万或更多人之一。

大赦国际称，中国于1997年7月1日恢复了对香港的主权，但 "一国两制 "的模式仍然存在。香港特别行政区行使自己的移民管制。2019年，当时的行政长官提出一项修正法案，使香港能够与中国大陆达成 "特别送中安排"。在香港引发前所未有的大规模抗议浪潮后，该提案被放弃。

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