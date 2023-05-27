《南德意志报》：李辉走外交秀

中国特使李辉访欧，引发德国媒体多方关注。

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《柏林日报》报道说，中国特使李辉正在访问莫斯科，为在乌克兰达成和平而努力。莫斯科看到的是达成和平面临的巨大障碍。据华尔街日报报道，李辉要求欧洲把俄国在乌克兰东部占领的地区交给俄国并立即停火。乌克兰已一再表示，不会接受这一点。德国前外长费舍尔向柏林《每日镜报》表示，“这将是一个令双方都不满意的痛苦的停火。”他补充说：“如果最终对普京来说，确认克里米亚和对东部进行一些修正是最后结果，而他必须在国内把这些展示为一个成功，这当然不是一件容易的事。反过来，乌克兰将很难接受在领土问题上作出妥协的做法。”

《南德意志报》认为，李辉是在走外交秀。李辉正代表北京在欧洲旅行，就乌克兰战争的可能解决方案进行谈判。但华沙、巴黎和柏林的冷淡接待突出了人们对中国动机的怀疑。李辉的具体使命是什么，人们并不清楚。

德国《商报》认为，李辉作为乌克兰战争特使访欧，是为了展示中国超级大国的地位。这位前驻莫斯科大使亲近普京，四年前，李辉曾获得俄国颁发的友谊勋章。普京亲自对他为中俄友谊所做的贡献做了嘉奖。这位乌战特使是俄罗斯的朋友。李辉虽然访问欧洲多国，并得到了一些友好的言辞，但基辅及其盟友都以怀疑态度接待特使。欧洲各国不愿意给人留下这样的印象，即他们没有尽一切努力来结束乌克兰战争。但最初希望中国能够利用其影响力使普军撤军的愿望现已被普遍的幻灭所取代。鉴于中国的亲俄立场，似乎没人在认真相信，中国真地能够或者愿意进行中立的调解

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