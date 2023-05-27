李辉遭欧洲冷遇却传要求欧洲以中国替代美国并让俄罗斯治理已占领乌克兰领土

中国/乌克兰/欧洲

中国派出一名特使到欧洲来推动中方提出的乌克兰和平计划，他带来了一个明确的信息：美国在欧洲的盟友应该坚持欧洲战略自主，并敦促立即停火，让俄罗斯占据它现在占领的乌克兰部分领土。《华尔街日报》26日稍晚报道称，这是了解这名特使与欧洲各国政府会谈内容的西方官员透露的。

广告 继续浏览后续

中国外交部官网没有很多李辉欧洲斡旋的消息，也没有上述内容的文告。李辉访欧期间，乌克兰，波兰，法国，德国以及欧盟方面，均没有出现相关内容透露与报告。

据《华尔街日报》报道称，中国外交官李辉最近访问了许多欧洲国家。中国推动俄乌停火的努力在欧洲受到冷遇。中国试图分化西方，西方国家不为所动。

据这些官员称，李辉敦促欧洲政府将中国视为美国以外的一个经济选项，并表示他们应该迅速采取行动，在俄罗斯和乌克兰的冲突蔓延之前结束这场冲突。李辉在本月访问了基辅、华沙、柏林、巴黎和布鲁塞尔，他于周五前往莫斯科。

这些官员说，现在否定北京方面的努力还为时过早，但鉴于中国与莫斯科的关系如此密切，他们质疑中国是否有能力在任何谈判中充当诚实调停人。这些官员称，他们认为在俄罗斯军队撤出乌克兰之前，和平是不可能的。

截至26日稍晚，《华尔街日报》说，中国外交部暂未回应置评请求。

一位曾与李辉交谈的外交官表示，“我们解释说，除非俄罗斯军队撤出，否则冻结冲突不符合国际社会的利益。” 这位外交官称，李辉被告知“不可能将欧洲与美国分裂”，欧洲不会撤回对乌克兰的支持。据另一位外交官说，“他们可能在试探西方是否团结，并试图显示出主动性。”

另一位外交官称，中国主要关注的似乎是确保俄罗斯不会输掉这场战争，以及莫斯科不使用核武器。

报道称，在西方民主国家与俄罗斯和中国这两个世界上最强大的威权国家之间日益加深的较量中，乌克兰战争已成为一个中心战场。乌克兰战争已造成数万人死亡，数十万人流离失所。

该报道指出，随着俄罗斯受到西方国家制裁的打击，中国已经成为俄罗斯的一条重要经济生命线。中国一直在大量购买俄罗斯的能源，自去年俄罗斯入侵乌克兰以来，中国向俄罗斯出口的商品，如民用和军用的计算机芯片和其他电子产品，大幅增加。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅