维吾尔学生入境香港后失联

新疆

失联 – 一位维吾尔学生在两个星期前进入香港后至今下落不明，可能在未经正当程序下被非法引渡到中国大陆。国际特赦组织指他因为有出国旅行史，而被列入中国政府的“观察名单”内，可能会被送回中国面对不当待遇。

广告 继续浏览后续

国际特赦组织表示，维吾尔族学生阿布都雷赫曼（Abuduwaili Abudureheman）5月10日从韩国乘机来到香港机场。他向朋友发送最后一个短信之后，不知去向。不知是否遭到审问。他的朋友在越来越担心他的人身安全后，决定公开事件。

国际特赦组织告诉法新社记者，他发送的最后一个短信上写道：警察在问我问题。据法新社的报道，一位官方官员表示，“香港政府记录显示，此人要么没有入境，要么被香港拒绝入境，”香港方面并要求国际特赦组织道歉。

国际特赦组织告诉法新社，他们仍然“担心”阿布杜瓦伊利·阿布都雷赫曼的安全，他的朋友仍然无法联系到他。

阿布都雷赫曼的朋友告诉法新社，他太莽撞了，没有意识到此次旅行会带来的严重后果。他的朋友不愿透露自己的真名。法新社记者表示，他们无法核实维族学生发出的最后短信的真实性。据信，阿布都雷赫曼让他的朋友不要再等他，赶紧自己离开。

他的最后一个短信上写道，我被扣了，警察在问我问题，我可能需要一段时间才能出去。

国际特赦组织中国研究员阿卡德(Alkan Akad)在一份声明中说：“考虑到中国政府在新疆对维吾尔人犯下反人类罪的背景，以及对出国旅行的维吾尔人的持续追捕，阿布都雷赫曼的未知命运令人深感担忧。阿布都雷赫曼似乎在抵达时就被拘留和审讯，这令人怀疑香港政府可能有参与中国政府侵犯维吾尔人人权行为。”

阿卡德说，香港政府应该尽快公布阿布都雷赫曼目前的所在地，如果他被拘留的话，必须让他见到律师和亲属，并保护他免受任何虐待。阿卡德强调，除非有充分和具体的证据指控阿布杜瓦里涉及犯有国际公认的罪行，否则必须立即把他释放。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅