美国司法指控2在美华人帮助中国官方打压法轮功

美国/中国/法轮功

根据美国司法部报告，两名洛杉矶居民被指控参与一项由北京指导的计划，打压在中国被取缔的美国法轮功团体的修炼者。

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美国指控两名在美国华人帮助北京针对法轮功人员。美国司法部周五在一份公告说，John Chen（又名 Chen Jun）和 Lin Feng 在加利福尼亚州被捕，他们被指控支持中国努力剥夺法轮功学员经营的美国实体的免税地位。

美国司法部将该计划描述为中国政府针对美国批评者的更广泛运动的一部分。一个月前，美国联邦特工逮捕了两名涉嫌在曼哈顿唐人街经营中国“秘密警察局”的纽约居民。

美国司法部表示，已向纽约南区联邦法院提起针对涉案人陈姓和林姓的申诉。美国司法部报告案情称，陈和林在 2023 年试图贿赂一名担任美国税务官员的卧底联邦特工，以提出一项将剥夺该法轮功实体的联邦免税资格的申诉。案情公告说，两人支付了 5,000 美元的现金贿赂，并承诺支付更多费用以推进对美国国税局举报人计划的投诉。

美国司法部援引陈在截获的电话中的话说，这些贿赂是为了实现中国“打倒法轮功”的目标，剥夺该法轮功经营实体的免税地位将增加他们的联邦缴税。

路透社说，以打坐为主的法轮功于 1999 年在 10,000 名成员出现在北京的中央领导中南海大院前进行无声抗议后被中国取缔。法轮功组织呼吁人们放弃执政的中国共产党。中国政府将法轮功描述为威胁国家稳定的邪教组织。

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