香港公民党今天宣布自行解散

香港/公民党投票自行解散

香港最著名的民主团体之一公民党周六投票决定自行解散，香港当局镇压该党并威胁逮捕关押该党成员后，该党无法推选一个领导人。

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据法新社今天报道称，香港公民党被称为 "律师党"，因为该党许多创始人都在法律界工作。该党成立于2006年，旨在促进香港的民主化进程。

尽管根据北京在2020年实施的《国家安全法》进行了镇压，但该党此前仍然是少数几个幸存的反对派团体之一。

但星期六，公民党特别大会的31名成员中有30人投票决定自愿停止组织活动，投票中有一人弃权。这一自行解散过程将需要一个月左右。

据公民党现主席梁家杰称，"在所有程序完成后，公民党将从地球上消失"。梁家杰是该党的创始人之一，也是自1997年英国将香港交还给中国以来香港民主运动的著名人物。

2007年，梁家杰是第一位，也是迄今为止唯一一位在没有得到北京支持的情况下竞选香港行政长官职位的候选人。不出所料，他在选举中败北。但他的政党从那时起就一直致力于成为一支 "执政 "力量，而不仅仅是反对派。

在其最受欢迎的时候，公民党在香港的反对派中排名第二，在2012年的立法会选举中赢得了六个席位。

香港作为一个主要的金融中心，在2019年发生了大规模的民主示威，其中一些是暴力示威。公民党的半数成员因参与并承诺为示威者筹集资金而被指控。

公民党还参加了支持民主阵营的非官方初选，被认为是对国家安全的威胁，公民党有四人被指控 "阴谋颠覆"。

到2021年底，公民党失去了他们在立法会的全部五个席位，以及在区议会的三十多个席位，因为香港当局引入了筛检机制，以确保只有 "爱国者 "才能参选。

同样是公民党前创始成员的Albert Lai告诉法新社，这个被解散的政党 "可以被视为香港本土民主运动结束的象征"。他认为，但失败并不意味着运动已经失败。

路透社分析指，香港主要民主党公民党因中国安全镇压而解散。香港最大的民主党派之一周六表示，在党员投票后解散，这对香港在中国施压下本已陷入困境的民主反对派又是一击。

近年来，香港的反对派受到中国实施的国家安全法和选举制度改革的打击，这些改革在很大程度上将民主人士排除在地方政治之外。

中国于 2020 年在香港实施了一项全面的国家安全法，公民党多名成员被捕，包括前立法会议员杨伟文和谭杰瑞。杨和谭在一起正在进行的国家安全案件中被拘留了两年多，并被拒绝保释，而另一名高级成员玛格丽特·吴 (Margaret Ng) 则被判非法集会罪名成立。

其他人则逃亡国外。

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