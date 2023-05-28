中国在IT领域依赖德国

据慕尼黑《墨丘利报》报道，德国人大谈德国工业对中国技术的日益依赖，却忽略了中国对德国高科技的依赖。中国在IT核心领域也依赖德国，脱钩也会给中国带来痛苦。

广告 继续浏览后续

中国对德国高科技的依赖：一是德国软件集团SAP 的ERP系统。这是企业资源规划软件系统，可以提高公司的效率，有助于更好地实现自动化。该软件对公司来说必不可少。目前，约有35%的中国公司使用SAP的ERP应用程序，尤其是在生产领域占41%，通信行业位居第二。在中国的大公司中，SAP甚至以33%的市场份额位居市场领先地位。美国公司oracle以20%的市场份额紧随其后。

中国对西门子的设计软件也有依赖性。比如，西门子工程公司的 CAD 软件便是如此。 凭借其设计软件，西门子成为中国第二大供应商。 该公司的工业控制系统已深深嵌入中国的关键基础设施中。

在汽车芯片上，中国也依赖德国公司。德国英飞凌是汽车行业的主要芯片制造商，中国占该公司收入的29%，比日本、美国和德国的总和还要多。显而易见，中国汽车行业的很大一部分都信任德国的芯片。中国人目前依赖来自德国的软件和芯片。这种依赖性会随着时间的推移而下降，但它不会在一夜之间消失。特别是如果德国的软件业能设法保持领先地位的话。

依赖听起来很消极，但当各经济体如此紧密的联系在一起时，它也有积极的一面。德国人工智能研究中心科学主任乌斯科雷特（Hans Uszkoreit）说：“相互的市场份额，或者更好的是，在敏感的软件领域进行合作是防止滥用的最好保险。”

他还表示，目前中国的技术发展比欧洲快。而制裁迫使中国开发自己的产品，也会给市场带来变数。比如，由于美国的制裁，华为不能使用美国公司Oracle的软件，为此开发了自己的系统软件。华为不仅因此与西方软件断开了关系， 而且可能成为系统软件供应商。华为表示，不排除将自己开发的系统推销给第三方。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅