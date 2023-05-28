中国央视对外电视推特办民意调查询问北约东京开设办事处 结果称大翻车了

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北约拟在日本东京成立在亚洲联络办公室，中国对此坚决反对，中官媒《环球电视网》近日透过推特进行大外宣举办关于北约于日本设点的意见投票，结果大翻车！至今天下午5时，投票支持高达85.3%，投票“我强烈反对”的仅14.7%。目前该投票还未下架。

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据自由时报今天报道称，北约拟于日本设联络点，中国官媒《环球电视网》26日在推特发起投票，询问网友“是否支持北约在日本开设连络办公室的计划”，结果大翻车。有墙外人甚至投票与留评论称应开在台湾！

北约拟于东京设立联络办公室的消息，日前均获北约和日本官员证实，引发外界热烈讨论，中国、俄罗斯、北韩等国均跳脚指责北约将触手深入亚太，威胁地区安全。中国《环球电视网》26日于推特发起的投票，选项中有“我强烈反对”和“我支持”。

据该报道，截至28日下午5点为止，该民意调查选择“我支持”的推特网友高达85.3%，投下“我强烈反对”的仅为14.7%。

该报道称，目前该投票还未下架。

据自由时报称，推特上推人纷纷在评论区开酸，“怎么没有‘强烈支持’这个选项？”、“中国共产党到底哪来的勇气问外国人这问题？”、“我不只支持北约在日本设点，更支持在台湾也开一个办公室”、“比起日本，台湾更是一个理想的地点”、“北约也应该在台湾开设，气死你中国”。

消息没有提及中国媒体报道是否涉及了此推特调查和已有结果。

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