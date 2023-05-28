中国自主设计制造的客机今成功商业首航

中国航空

中国设计的第一架 C919型客机今天进行了首次商业飞行，这是长期以来，一直寻求与西方竞争对手抗衡的中国航空运输业的一个转折点。北京希望 C919 能够与波音 737 MAX 和空客 A320 等最受欢迎的外国客机竞争。

2023年5月28日星期日，在新华社发布的这张照片中，可以看到在上海进行首次商业飞行的中国制造的客机前，写有 "C919首航 "的标志。

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据法新社的报道，中国中央电视台在新闻中这样说：“未来，大多数乘客将能够选择乘坐国产设计的大型客机出行”。

根据中国中央电视台的报道，中国东方航空公司 MU9191 航班，周日早上从上海虹桥机场起飞，于当地时间中午 12 点 30 分左右（格林威治标准时间凌晨 4 点 30 分）平稳降落在北京首都国际机场。航程比计划提前了约 40 分钟，机上载有130 名乘客。一名乘客在着陆后表示：“这次飞行非常顺利、舒适、令人难忘。我想很长一段时间我都不会忘记”。

起飞前，中国官方媒体展示了数十名乘客，聚集在上海机场欣赏这架线条简洁的白色飞机，之后登机，飞机在跑道上滑行后起飞。据中国中央电视台称，所有乘客都获得了一个专门的红色登机牌，并在机上享用了丰盛的“主题餐肴”以庆祝这一盛事。

法新社指出：中国正寻求在技术领域实现自给自足，已投入巨资生产这第一架中国自主设计的大型客机。这架飞机由中国商用飞机公司制造，但飞机的许多部件来自其他国家。

对航班的需求不断增长

据中国中央电视台报道，C919 客机将从明天开始飞东航上海至成都（南部）的常规航线。

这种窄体客机的第一种型号的飞机可搭载 164 名乘客，在 2022 年 12 月正式交付给中国航空使用。

中国商用飞机公司副总经理张玉金在 1 月份曾告诉有官方背景的澎湃新闻，公司已经接到近 1,200 份C919飞机的订单。张玉金当时表示，这家国企计划在五年内将年生产能力提高到 150 架。

法新社指出，亚洲，尤其是中国，是欧洲空客和美国波音的优先目标，这两家公司利用规模庞大的中产阶级对航班不断增长的需求，寻求买方市场。

今年4月，空客公司宣布将在中国的产能翻一番，并签署了在天津建设第二条A320装配线的协议。

空客在天津的第一个装配厂在2008 年启用，每月生产四架 A320客机。空客希望到 2023 年底将这一数字提高到每月 6 架。

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