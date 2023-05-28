对台湾动武？美军印太司令劝习近平三思而后行

美军印太司令阿基里诺（John C. Aquilino）日前在美中关系全国委员会论坛上说：“我希望习主席带走（俄乌战争的教训）”。他随后又讲出三个关键词：没有所谓的“速战速决（short war）”；“将对人民造成毁灭性的打击，包括鲜血和财产”；“准备好战斗，并赢得胜利”。

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美国之音报道：在5月23日的讲话中，美军印太司令阿基里诺公开警告说：，他仍在尽力达成他的第一项任务，即防止中国挑起冲突。他说，“如果我第一项任务失败了，就要准备好战斗，并赢得胜利。无论这何时发生，美国军队都已经进行了人员训练、装备精良，随时准备执行这两项任务。”

阿基里诺直接点名习近平，希望中共能吸取俄乌战争的教训。他说，“首先，没有所谓的速战速决。如果（中共）决定投入这场战争，这将对人民造成毁灭性的打击，包括鲜血和财产。”阿基里诺还明确告诉北京说：如果冒险发动战争，将重蹈俄罗斯的覆辙。美国知道中共一直在关注俄乌战争的走向，作为台海战争的某种参照。

阿基里诺的话透露，不但试图进攻台湾和美军的中共战舰、战机和地面部队将有去无回，而且中国大陆的军事目标也会遭遇广泛打击。美军打击中共军队沿海目标时，可能会有很多被中共军队强征的平民在附近，难以避免连带伤害。因此，阿基里诺实话实说，“将对人民造成毁灭性的打击”。

美军将全面打击中共沿海的海军基地、空军基地和集结的地面部队，打掉中共沿海的雷达、防空导弹、反舰导弹设施，还会摧毁中共火箭军内陆的各个基地，包括战略核武器，令中共失去进攻能力。这是美军“赢得胜利”的基本标志，实际也预告了美军反击的规模和深度，可能造成的连带伤害估计不会小。

作为美军在印太地区的最高军事指挥官，阿基里诺将军说，入侵台湾毫无疑问会极大扰乱全球经济。因此他认为，“习近平需要明白”，这样的战争一旦爆发，“国际社会会迅速团结起来，”而作为入侵者，必如俄罗斯总统普京“现在正在应对的……这种全球性谴责”。

阿奎利诺将军说：“自习近平上台以来，他一直刻意动用所有形式的国家力量，改变和去除当前基于规则的世界秩序。” “基于规则的世界秩序现在已使所有国家受益了近80年。他（习近平）想用一套自己定义的规则来取代它们，这些规则对中共有利，但以牺牲所有其他国家（的利益）为代价。”

尽管如此，阿奎利诺将军说，美中之间的冲突并非不可避免。他以最近苏丹发生的危机为例，美国政府应中国政府的要求，帮助中国撤离其公民，以保护人身安全。“这正是基于规则的秩序所促成的行动。”他说。

他劝告习近平认清该地区大多数国家对实现自由开放的印太地区原则的渴望。“我仍然希望习主席能够认识到合作而非胁迫或冲突是符合中国的利益的。因为没有一个国家能够真正孤立地繁荣起来。”

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