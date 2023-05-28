香港政府否认有一名维吾尔学生入境 大赦国际曾敦促港府交代下落

中国/香港/大赦国际/维吾尔/阿布都雷赫曼

香港官方27日强烈谴责国际特赦组织关于一名维吾尔族男子从国外抵达香港机场后失踪的说法。 这个非政府人权组织在前一天的一份声明中说，出生在中国西北部地区新疆的阿布都外力-阿布都雷赫曼于5月10日离开韩国去看望一个朋友，抵达香港后就没有了消息。香港政府称该维吾尔人或根本没有入境香港，或者他被拒绝入境香港。

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根据大赦国际的指控，阿布都雷赫曼的最后一条信息是发给在香港机场等他的朋友的一条简短短信："中国警察在问我问题"。大赦国际并将该条短信提供给了法新社。

在周六晚间发布的一份声明中，香港当局称大赦国际该非政府组织的说法是毫无根据的，是对香港这个前英国殖民地的人权状况的诽谤。

根据香港政府官方说，香港政府的记录显示，这个人没有进入香港，或被香港拒绝入境。

香港政府一位官方发言人说，他要求大赦国际对此道歉。

大赦国际方面告诉法新社，该组织仍然关注阿布杜瓦利-阿布都雷赫曼的安全。他的朋友仍然无法与他联系。

阿布都雷赫曼的这位朋友周六要求匿名，告诉法新社，阿布杜威利-阿布都雷赫曼确实决定前往香港。这位朋友说，"阿布都雷赫曼计算错误（......），他不了解这种旅行的严重后果"。

在属于阿布杜威利阿布都雷赫曼的短信中，阿布都雷赫曼告知朋友先走，不要再等他。阿布都雷赫曼在信息中还写道：“我正在接受检查，中国警察正在问我问题，我可能要过一段时间才能离开。”

法新社承认未能独立核实短信的真实性。

大赦国际说，去年从首尔国民大学毕业并获得博士学位的阿布杜威利-阿布都雷赫曼，因他的出国旅行而被列入中国当局的 "观察名单"。

法新社称，中国被指控拘留了100多万维吾尔人和新疆其他穆斯林少数民族成员。美国和其他西方国家的议会针对中国都提到了 "种族灭绝"。但北京以打击恐怖主义为由拒绝这些指责。

据国际特赦组织称，中国当局对中国境外的维吾尔人施加越来越大的压力，在某些情况下，还强行遣返了他们。

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